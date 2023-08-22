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酒駕攔腰撞 太魯閣號漏水漏油

聯合報／ 記者周彥妤王思慧王燕華／連線報導

白色轎車直衝行進間太魯閣列車，造成列車與轎車毀損。影／翻攝台灣便當管理局-附屬鐵路部臉書
白色轎車直衝行進間太魯閣列車，造成列車與轎車毀損。影／翻攝台灣便當管理局-附屬鐵路部臉書
台鐵401車次太魯閣列車昨清晨6時多行經花蓮佳民村平交道時，遭酒駕的20歲林姓男子攔腰撞上，白色轎車轉了180度，車頭全爛。列車駕駛不知被撞，續行近3公里才停在北迴線景美平交道，所幸旅客未受傷，但路線一度受阻，下午1時許才恢復雙向通車，此事故共影響26列次、旅客約8300人。

台鐵指出，昨上午6時44分，401次列車行經景美與北埔間的佳民村平交道時，發現有異音，停車察看有自小客車侵入路線，從側邊第4車廂撞擊，幸好車上370名旅客無人受傷。台鐵從花蓮站調派接駁列車，8時46分接駁乘客繼續北上。

命大的林姓駕駛由路過民眾攙扶下車，林男表情痛苦坐在路旁。鐵路警察初步調查，林姓駕駛有酒精反應，酒測值0.3毫克，依公共危險罪移送偵辦。

台鐵花蓮站表示，昨天的事故小客車先撞斷遮斷桿後入侵軌道，再撞上401次列車，當時列車車頭已通過平交道區域，車廂正通過中，轎車直接撞擊列車第四車廂側面。

台鐵表示，初步評估列車有漏水漏油狀況，無法正常運作，待拖回花蓮機務段詳細檢查，盤點確切損毀情形，才能估算損失金額，後續會就相關損害對肇事車主求償。

這是401列次半年內第二次事故，3月底在花蓮富里和東竹間，也曾撞上闖入軌道牛隻。而太魯閣號近年最重大事故，則是2021年4月2日在花蓮大清水隧道撞上翻落軌道的工程貨卡車，造成49人罹難、200多人受傷。肇事包商李義祥等人案件上訴二審中；民事部分，台鐵就各方面損失向李義祥、東新營造社、義祥工業社等求償9億多元，花蓮地院審理中。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

花蓮 台鐵 車廂 李義祥 太魯閣 酒駕 大清水隧道

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