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啃老男討生活費遭拒揚言縱火 祖母及老母嚇壞急報警

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市28歲楊姓男子因無業缺少生活費，今天返回母親新店區北新路住處討錢，見母親不願開門回應，楊男暴怒揚言縱火，並持滅火器亂噴還拍打大門及破壞鞋櫃，65歲楊母嚇得立即報警。警消趕抵時發現並無縱火跡象，也無人員受傷，目前已逮捕楊男，詢後將依毀損罪送辦，並通報家暴及聲請保護令。

新店分局碧潭派出所及新北市消防局，今天下午4時許接獲報案，在新店區北新路發生住宅火警，警方及消防人員獲報趕抵，發現報案人楊婦（65歲）與90歲的張姓母親住在該處，現場並無火警跡象。楊婦心有餘悸的向警方表示，28歲的兒子楊男今天下午來住處向他要錢，她當時未開門回應，不料楊男居然狂拍鐵門砸毀鞋櫃，還揚言要放火，她趕緊報警，兒子竟拿起樓梯間滅火器亂噴，隨後才快步離去。

警方傍晚5時許將楊男緝捕到案，目前正偵訊中，詢後將依毀損罪送辦，並依規定製作家暴通報及替替楊母聲請保護令。

警消獲報趕抵現場。記者黃子騰／翻攝
警消獲報趕抵現場。記者黃子騰／翻攝

家暴 縱火

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