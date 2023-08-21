網爆山道猴子真人版？挖出台七乙車禍神似引爆網熱議
Youtuber影片「山道猴子的一生」爆紅，故事中的桃園市復興區台七乙線幾處彎道更是不少重機騎士最愛的跑山路段，經常發生機車族競速意外，近日一名網友挖出一段車禍影片，神似「山道猴子」結局車禍，車禍地點在台七乙，摔車騎士的綠色重機跟主角相似，引發網友熱議。
網友在臉書社群PO出影片，台七乙一處過彎路段，一騎士呼嘯而過，緊跟另一台綠色重機失控連人帶車衝往對向，撞上一台黑色轎車，騎士噴飛趴在地上。影片引發網一片熱議，甚至聯想YT「山道猴子的一生」，網友留言，「真的是綠色的重機欸，真人真事搬上YT」、「昨天晚上才看完動畫版，現在直接真人版。」
影片真實事故發生在去年6月，據本報2022年6月19日報導，桃園市大溪區台7乙線9.6公里轉彎路段，23歲彭姓男子駕駛日本進口重型機車與友人行經該處，友人先過彎，彭男轉彎疑似車速過快失控，衝向對向迎面撞上黑色休旅車，彭男連人帶車翻覆路中，重機車體零件散落一地，彭男雙手骨折重傷，休旅車42歲康男等3人輕傷，雙方均未酒駕，當時網友甚至比喻台七乙線為「頭七乙」線。
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