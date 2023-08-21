曳引車拖架無護欄驚見狗走動 國道警：最高罰1萬8千

國1楠梓路段日前被人目擊驚險一幕，1輛行駛中曳引車上有隻狗走來走去，車子四周無護欄，險象環生；警方表示，車輛行駛中物品若未捆紮牢固，最高可處新台幣1萬8000元罰鍰。

國道1號北向楠梓路段19日下午被人目擊1輛曳引車上站著1隻狗，車子周圍沒有護欄，這隻狗還在拖架上走來走去；目擊民眾將畫面拍下，傳到社群平台。

這輛曳引車的物流業者老闆接受媒體訪問表示，收養這隻狗1年多，平時都養在停車場，可能當天司機上車沒注意，加上車底盤低，狗就趁人不注意跳上車；有同行看到告知他，他即致電司機找機會停車，將狗帶到副駕駛座。

國道第五公路警察大隊發布訊息表示，這輛曳引車於19日下午3時11分許，行經國道1號北向353公里的楠梓路段，因聯結拖車架上載運1隻未牽繫綑紮犬隻，警方接獲用路人通報後立即派遣巡邏車前往查看，但未發現此車蹤跡。

國道第五公路警察大隊表示，車輛行駛中相關物品應嚴密覆蓋、捆紮牢固，避免滲漏、飛散、脫落、掉落造成事故發生，如有違反，將依道路交通管理處罰條例規定開罰，處汽車駕駛人3000元以上、1萬8000元以下罰鍰。

另外，警方也呼籲用路人可於事後將行車影像紀錄器所攝得的影像上傳到國道公路警察局線上檢舉國道交通違規專區，轄管警察大隊將依規定處置。