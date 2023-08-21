嘉義縣大林肉品加工廠傳意外 越籍移工被堆高機撞死
越南籍26歲武姓移工去年和妻子一起來台工作，不料武男前天在嘉義縣大林一間肉品加工廠發生意外，疑欲關閉斜坡上堆高機電源，卻遭堆高機向下滑行推擠，身受重傷送醫不治。縣府勞青處表示，將盡速協助請領慰問金、勞工職災補償，給予家屬實質幫助。
檢警表示，透過監視器畫面釐清，一名工人將堆高機停在廠內一處斜坡上，拉手剎車、沒熄火，便下車搬運貨物。武男看見堆高機沒熄火，疑欲上車關閉電源，但堆高機突然往下滑行，武男當時跳下車，意圖阻擋堆高機繼續後退，反遭堆高機和建築物鐵柱夾擠。
嘉義縣消防局表示，大林鎮一間肉品加工廠前天早上9點多有創傷意外，當時1名男性工人受傷倒地，意識仍清楚、對聲音有反應，送往大林慈濟醫院急救，但在當天早上11點多宣告不治。檢警昨會同法醫相驗，死因為雙側肺挫傷合併有氣血胸，肝臟撕裂傷合併腹腔內出血。
縣府勞青處表示，發生工安意外的越籍移工夫妻去年一起從越南鄉下來台工作，希望賺更多錢給家人好的生活，不料武姓男子發生憾事，夫妻天人永隔，將盡速協助罹難移工向勞動部申請慰問金與職災補償，讓家屬獲得實質的幫助。
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