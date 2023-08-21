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涉性侵稚齡3姊妹畏罪墜樓 他是20年前犯下「大貓偷拍案」主角

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「大貓偷拍案」主嫌畏罪墜樓亡 檢警相驗初步死因出爐

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市蘆竹區私立開南大學昨下午發生墜樓事件，一名正在校內研習的53歲權姓男子，因涉案遭警方到場追查，掙脫後卻從校內4樓墜落身亡。今檢警進行遺體相驗，家屬現身相當低調，而權男也被起底，為20年前犯下震驚全台的「大貓偷拍案」主嫌，如今再犯被逮卻墜樓身亡。

昨下午3點多，53歲權姓男子從開南大學至誠樓4樓高處墜落，民眾目擊當場嚇壞立即報警。桃園市消防局第三大隊大竹分隊下午3點47分獲報，抵達現場時男子左前臂開放性傷口、雙條腿變形及左額頭撕裂傷，已無生命跡象，送醫後仍宣告不治。

檢察官今相驗遺體以釐清死因，初步結果為權男從高處墜落，導致身體多處骨折、氣血胸並呼吸衰竭而死亡。今多名權男家屬現身在外，低聲談話相當低調，據悉，權男已與妻子離婚獨居，近年與孩子鮮少接觸，因此關係並不親近，家屬僅委託葬儀社對外發言，強調希望孩子不要受到打擾，早日回歸正常生活。

昨下午某協會向開南大學租借教室辦理旅遊證照相關講習，權男為講習學員，非學校正式學生。當時權男正在上課，因涉嫌兒少性剝削案件遭基隆花蓮警方共同到場逮人，權男起初假意配合，稱要回教室拿東西，沒想到突然掙脫員警，遭壓制後又逃脫跳窗墜樓身亡。

桃園地檢署檢察官今赴醫院相驗權男遺體。記者周嘉茹／攝影
桃園地檢署檢察官今赴醫院相驗權男遺體。記者周嘉茹／攝影

據了解，權男本名權自立，20年前曾犯下震驚全台的「大貓偷拍案」，因猥褻性侵多名國小女童，還將過程拍成光碟，數量多達上百部，甚至上網販售，法院二審一度判處無期徒刑，但最終仍獲減刑，判處10年定讞。

然而權男出獄後不知悔改，花蓮警方今年5月偵辦案件，查扣犯嫌的行動硬碟中有男子猥褻、性侵女童影像，8月初查出這起「案外案」的嫌犯是住在基隆的50多歲權姓男子，會同轄區基隆警三分局報請基隆地檢署檢察官指揮偵辦。據悉，3名受害女童都未滿12歲，基隆市社會局已介入調查，評估家庭功能。

權男家屬相當低調，僅希望能讓家人回歸正常生活。記者周嘉茹／攝影
權男家屬相當低調，僅希望能讓家人回歸正常生活。記者周嘉茹／攝影

基隆 花蓮 桃園 開南大學

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