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撞壞清潔隊告示牌及回收車 駕駛肇逃收9000罰單還得賠

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

27歲彭姓男子，今天凌晨4時許開車行經新北市汐止區康寧街垃圾清運站附近時，疑為閃避前車急煞，車輛失控撞擊路旁告示牌後，再偏移撞擊停在路邊的清潔隊回收車。警方趕抵發現肇事車輛車頭嚴重毀損，駕駛不知去向。警方上午10時通知彭男到案，他供稱因一時緊張才會離開，警方依規定告發肇事逃逸罰單

據了解，汐止清潔隊人員今天清晨5時上班時，發現門口停放的回收車遭轎車撞擊，禁止進入告示牌也被撞斷，肇事駕駛已離開現場，清潔隊人員趕緊報警處理。警方獲報到場調閱監視器，發現肇事車凌晨4時許沿康寧街往汐萬路一段方向直行，因前車減速右轉，肇事車為閃避前車而急煞，一時緊張不慎撞擊清潔隊告示牌後，車輛再偏移撞擊停放路旁的回收車。

警方上午10時許依車號通知駕駛彭男到案，彭男供稱當時因一時緊張才會離開現場，警方依規定告發彭男肇事逃逸罰單，並將全案依交通事故程序辦理。

告示牌 罰單

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