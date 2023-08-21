台中女消防員征泰寮飆拉力賽 奪下女子組冠軍殊榮

台中市、高雄市消防員遠征泰國、寮國，參與今年的亞洲越野拉力賽，前天結束長達6天、2000公里的賽事，其中由台中市消防員李雅婷，以及陳怡文、陳欣妤駕駛的142號車，以24小時46分29秒的成績，拿下此屆拉力賽的女子組冠軍。

今年的亞洲越野拉力賽（Asia Cross Country Rally），有美國、日本、澳洲、以色列、泰國、越南、印尼、印度、柬埔寨等11個國家的選手駕駛62組賽車參賽，代表台灣參賽的是「USTINI i TAIWAN車隊」，由中華安駕學會理事長陳和皇領軍，以2輛越野拉力賽車參賽。

其中141號車由陳和皇、林政葦（台中市消防局）、謝孟宏（高雄市消防局）駕駛，142號車由陳怡文、陳欣妤及李雅婷（台中市消防局）駕駛。

此次賽事長達6天，賽事在19日結束，陳怡文、陳欣妤、李雅婷駕駛的142號車，在滿布泥濘、飛沙走石，窮山惡水的6個LEG賽段，以24小時46分29秒的成績，擊敗緊追不捨的印尼隊133號車，獲得此屆亞洲越野拉力賽女子組冠軍。

台中市消防局文昌分隊員李雅婷說，在分隊負責駕駛水庫車，而經過此次亞洲越野拉力賽的洗禮，對於以後駕車出勤有了一番全新的安駕認知。同赴賽事的台中市消防局科員林政葦也說，經過此次歷練，未來對克服路面障礙更有信心。

高雄市消防局科員謝孟宏說，這次越野拉力賽的經驗，讓我們對於越野救災車輛的駕駛技巧和使用時機有更好的了解。