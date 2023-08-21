酒駕小客車撞太魯閣號 台鐵：恢復雙線行車、影響8300人

台鐵401次台東開往樹林的太魯閣列車，今天上午6時許行經花蓮縣秀林鄉佳民村平交道時，遭酒駕小客車擦撞，所幸火車上旅客無人受傷，轎車幾乎全毀，駕駛輕傷送醫。台鐵表示，下午新城=北埔間恢復雙線正常行車，事故共影響26列次、950分、旅客約8300人。

台鐵指出，今天上午6時44分，景美=北埔間佳民村平交道(K72+689)，401次通過平交道時發現有異音，平交道作用正常，列車停車後發現轎車撞斷遮斷桿侵入路線，從側邊第4車撞及401次(太魯閣、TEP1009+1010)，立即通報相關單位及救護車處理。

另外，上午7時40分，自花蓮站開出401A接駁列車至現場；上午8時45分旅客現場接駁完畢開車，小轎車駕駛受傷送醫治療。

台鐵表示，下午1時8分，新城=北埔間恢復雙線正常行車，影響26列次、950分，旅客約8300人。列車及平交道損害情形清查彙整中，案由鐵警局花蓮路警所查處。

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