老師教你投資飆股穩賺話術陷阱 桃男子誤信險被騙160萬

桃園市47歲張姓男子在網路Line軟體投資社群看到一則「飆股保證賺錢」投資廣告，廣告內容誇大、不實，張男卻被廣告深深吸引，加Line社群陷入詐騙圈套，日前他聽從「老師」指示，前往楊梅一家銀行提領160萬元投資股票 ，行員機警報案，楊梅警方今天表示，員警向張男耐心說明「老師」話術是投資詐騙手法，張男最後才恍然大悟，保住一百多萬積蓄。

楊梅分局巡佐郭益成、警員陳柏辰日前線上巡邏值勤，突然接到上海銀行通報，一名張男要提領160萬元，行員詢問對方說要投資股票賺錢，懷疑遭到詐騙，立即報案，警方趕赴現場了解，發現張男是在網路看到一則投資股票賺錢廣告，被深深吸引，對方將他加入Line投資群組，一名自稱投資「老師」每天在群租分享股票信息、財報等訊息取信張男，指導如何投資「保證賺錢」。