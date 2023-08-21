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影／輪椅故障老翁受困滂沱大雨中 新莊警花淋雨馳援

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市新莊區昨天下午驟降豪雨，1名行動不便66歲老翁的電動輪椅卻在滂沱大雨之中故障，路上又沒人可以幫忙，只好打110求救。新莊警分局中平派出所立刻派遣人車趕赴，將老翁連同電動輪椅一起安全送回家。

昨天下午2時許雨勢正大，沈姓老翁外出返家途中，電動輪椅卻淋雨故障動彈不得，他攜帶的雨傘又破洞，身上衣褲很快就濕透了。當時位置在新莊區公園一路的巷子裡，四周沒有路人可以求助，只好趕緊打110報案。

可是雨勢很大視線模糊，旁邊也沒明顯地標，老翁只好很吃力地描述身邊景物。中平派出所接獲通報，警員鄧葛惟雖然已經下班，仍立即與警員朱孟柔一起開巡邏車去找，沒多久便找到正在巷內淋雨的老翁。

員警先將老翁扶進車內躲雨，但警用休旅車裝不下電動輪椅，勉強搬上車，後門無法完全關緊，幸好老翁住在距離不遠的新泰路，還是趕緊把人和輪椅送回，免得著涼生病。老翁安全返家看到2名警員頭髮和衣服也都濕了，頻頻致謝。

警員鄧葛惟（右）、朱孟柔協助將受困大雨中的沈姓老翁（左）平安送返家。記者林昭彰／翻攝
警員鄧葛惟（右）、朱孟柔協助將受困大雨中的沈姓老翁（左）平安送返家。記者林昭彰／翻攝
沈姓老翁的電動輪椅在滂沱大雨中故障，路上又沒人可以幫忙，只好打110求救。新莊警分局中平派出所立刻派遣人車馳援。記者林昭彰／翻攝
沈姓老翁的電動輪椅在滂沱大雨中故障，路上又沒人可以幫忙，只好打110求救。新莊警分局中平派出所立刻派遣人車馳援。記者林昭彰／翻攝
警員朱孟柔昨天淋雨協助受困滂沱大雨中的行動不便老翁。圖／警方提供
警員朱孟柔昨天淋雨協助受困滂沱大雨中的行動不便老翁。圖／警方提供
警員朱孟柔的生活照。圖／警方提供
警員朱孟柔的生活照。圖／警方提供
警員鄧葛惟昨天雖然已經下班，仍立即出勤協助受困大雨中的行動不便老翁。圖／警方提供
警員鄧葛惟昨天雖然已經下班，仍立即出勤協助受困大雨中的行動不便老翁。圖／警方提供

輪椅 警察

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