影／輪椅故障老翁受困滂沱大雨中 新莊警花淋雨馳援

新北市新莊區昨天下午驟降豪雨，1名行動不便66歲老翁的電動輪椅卻在滂沱大雨之中故障，路上又沒人可以幫忙，只好打110求救。新莊警分局中平派出所立刻派遣人車趕赴，將老翁連同電動輪椅一起安全送回家。

昨天下午2時許雨勢正大，沈姓老翁外出返家途中，電動輪椅卻淋雨故障動彈不得，他攜帶的雨傘又破洞，身上衣褲很快就濕透了。當時位置在新莊區公園一路的巷子裡，四周沒有路人可以求助，只好趕緊打110報案。

可是雨勢很大視線模糊，旁邊也沒明顯地標，老翁只好很吃力地描述身邊景物。中平派出所接獲通報，警員鄧葛惟雖然已經下班，仍立即與警員朱孟柔一起開巡邏車去找，沒多久便找到正在巷內淋雨的老翁。