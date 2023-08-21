鬼月沒嚇走「跑山猴 」彰化縣道139線連3天取締46件

提到「山道猴子」話題，不能不提到彰化縣道139線，在近5年來，車禍超過千件，共奪走15條人命，其中3人還是最近兩個月發生。為有效遏止汽機車競飆，彰化警方本月18到20日展開3天大執法，共取締46件各項違規，加上適逢鬼月，「跑山車」大幅減少鬼月迄今零事故，顯然「山道猴子」也怕鬼。

彰化縣警察局統計，139線在2019年共發生231件車禍，造成1死261傷；2020年發生301件車禍，造成4死210人受傷；2021年發生235件車禍，造成7死152人受傷；2022年254件車禍，168人受傷；今年到8月15日已發生152件，造成3死110人受傷，死者均是139線芬園鄉5段9.1公里9.1公里附近「死亡彎道」，其中一名還是20歲女性，均是過彎時，自撞路樹死亡，社會譁然。

彰化縣警察局因此在本月18、19、20日3天，在139縣道結合環保局及彰化監理站實施「聯合稽查」，共取締超速行駛15件、無照駕駛11件、改裝變更車體違規14件、另通報產生噪音車輛6輛，將由環保局及彰化監理站召回檢驗及裁罰。

警方說，最近一周以來，在警方加力取締下，加上適逢農曆七月鬼月的忌諱，縣道139線未發生交通事故。

警方指出，網路「山道猴子的一生」造成風靡，討論度非常大，對於喜歡騎快車的年輕人起了警惕作用，彰化縣長王惠美也透過這部動畫片結局在臉書特別呼籲，千萬不要在「盲彎超車、壓車」來帥一波，否則可能把自己一波帶走。

縣警局表示，為防制機車騎士集結到139線競速、壓車或進行危險騎乘行為，危害道路交通秩序，除例假日強化路檢、攔查，平日也增加警力於易肇事路段綿密巡守，針對超速、無照駕駛、改裝及產生噪音的車輛加強稽查、取締。