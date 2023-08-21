嘉義肉品加工廠傳工安意外 外勞遭堆高機夾死
嘉義縣大林鎮某肉品加工廠有名越南籍武姓男外勞，疑操作不當遭堆高機夾斃；檢警相驗，死者被堆高機擠壓，氣血胸、肝臟撕裂傷合併腹腔內出血，為意外死亡。
警方調查，本月19日上午9點多，這家肉品加工廠年約36歲武姓外勞操作堆高機，將堆高機停在斜坡後下來準備工作，堆高機突然往後退，武男試圖從後方阻止，卻被堆高機順勢推到後面鐵柱，武男夾在中間動彈不得，旁邊同事見狀協助脫困，聯絡119救護車送醫急救，仍回天乏術。
昨天檢警相驗，死者被堆高機擠壓，造成雙側肺挫傷合併有氣血胸，肝臟撕裂傷合併腹腔內出血，為意外死亡。
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