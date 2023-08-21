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分析今年上半年車禍肇因 南警精進防制策略

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市今年上半年死傷交通事故2萬2467件，交通大隊今天分析，年齡層集中於20至24歲，肇因又以「未依規定讓車」占大宗。為對症下藥，南警分析大數據製作「交通事故斑點圖」，找出易肇事路段，針對肇事原因精準執法。

為了解各分局事故防制策略，今天由局長廖宗山、副局長戴崇贒率交通警察大隊長施衣峯及業務組至學甲、永康、第一、第二、第三及第五分局等6個警分局辦理座談會，聆聽各分局事故防制規劃，並從工程、執法及宣導等面向提出具體建議，全方位防制事故發生。

施衣峯說 ，「人要守法，行車才會安全」，除了透過執法教育民眾，未來交通安全宣導也會比照打詐台南隊模式，結合市府各局處，推動高齡、校園、網絡、圖卡、藝文、新進及社區宣導等七大策略，讓交通安全觀念遍及各區里民眾，深植民心，落實交安。

廖宗山表示，一件車禍，影響兩個家庭，如何防制交通事故是當前首要議題，警察強力執法只是手段，目的是要教育民眾建立正確交通安全觀念，未來警方會持續滾動式檢討交通事故防制3E策略，展現南警守護民眾生命、財產、安全決心。

為了解各分局車禍事故防制策略，台南市警察局長廖宗山率交通警察大隊到警分局辦理座談會，並從工程、執法及宣導等面向提出具體建議。記者黃宣翰／翻攝
為了解各分局車禍事故防制策略，台南市警察局長廖宗山率交通警察大隊到警分局辦理座談會，並從工程、執法及宣導等面向提出具體建議。記者黃宣翰／翻攝

警察 台南 車禍

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