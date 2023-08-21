肉票關籠內勒贖240萬！山上架網捉賽鴿 土城警逮4人

53歲蔡男與3名共犯組成擄鴿集團，在新北市汐止、八里山區架設鴿網捕捉賽鴿，再依鴿子腳環上電話致電被害人，勒索每隻5千至2萬元不等贖金。土城警接獲飼主報案展開偵辦，日前循線至桃園山區將蔡男等4嫌逮捕，清查至少有13名飼主受害，得手金額240萬元。詢後依組織犯罪、竊盜、恐嚇取財及毒品罪嫌移送法辦。

據了解，土城警方今年3月起陸續接獲賽鴿飼主報案稱遭擄鴿勒贖，土城分局與台北市刑警大隊偵二隊立即成立專案小組展開調查。警方蒐證後發現，嫌犯在新北市汐止、八里山區架設鴿網，捕捉正在訓練及比賽中的賽鴿。隨後依賽鴿腳環上的電話致電飼主，勒索每隻賽鴿5千元至2萬元不等贖金，威脅若不從就將賽鴿滅口。

專案小組經多日追查後，日前持搜索票及拘票兵分三路前往桃園市龍潭山區及桃園住處，將主嫌53歲蔡男、47歲陳男、45歲胡男及42歲張女逮捕，查扣捕鴿網、無線電、捕鴿繩及鴿籠等犯案工具，還起出海洛因38克及安非他命24克。