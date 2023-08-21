快訊

恐怖！韓女公園內遭陌生男子性侵、手指虎狂毆命危極慘 嫌犯爆心寒內情

逾9成Apple Watch錶帶髒爆！3錶帶、這1類人細菌最多 清潔方法一次看

網球／史上最長辛辛那提名人賽 約克維奇逆轉阿爾卡拉斯奪冠

8旬婦撿回收撿到高級便當盒 他不滿「飯碗丟了」怒報警

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

8旬馬姓婦人喜歡撿回收物變賣，日前誤以為紙箱旁的推車、便當盒也是遭人棄置，且認為推車價值較其他回收物高，順便將它帶走，慘吃官司。記者翁至成／翻攝
8旬馬姓婦人喜歡撿回收物變賣，日前誤以為紙箱旁的推車、便當盒也是遭人棄置，且認為推車價值較其他回收物高，順便將它帶走，慘吃官司。記者翁至成／翻攝
8旬馬姓老婦喜歡撿回收物變賣，日前行經中正區羅斯福路二段，撿完紙箱後在角落看到一個推車，裡面有便當盒等物品，見獵心喜逕自取走離去，待推車主人發現推車、便當盒「吃飯的傢伙」不見了，立刻報警。警方循線找到馬婦，她供稱不知道這麼嚴重，由於竊盜是公訴罪，警詢後依法送辦。

中正第二分局南昌路派出所日前獲報，轄內知名的二手商店「藏舊尋寶屋」老闆報警稱，員工吃完晚餐，把便當盒集中放到倉庫外一台手推車上內繼續工作，下班發現推車、便當都不翼而飛，不滿「飯碗丟了」立刻報警。

警方掌握監視器畫面，很快的發現犯嫌是習慣撿回收物的馬姓老婦（80歲），3天後通知她到案說明，馬婦警詢時稱，當時附近有紙箱，撿走紙箱後看到旁邊還有推車、便當盒，以為也是遭人棄置，且推車價值較其他回收物高，才順便將它帶走，不知道這麼嚴重；由於偷竊屬公訴罪，警詢後函送法辦。

中正警第二分局呼籲，因資源回收而誤拾他人物品的情況時常發生，要撿拾前應確認是否為有主物，以免因而觸法吃上竊盜罪名。

8旬馬姓婦人喜歡撿回收物變賣，日前誤以為紙箱旁的推車、便當盒也是遭人棄置，且認為推車價值較其他回收物高，順便將它帶走，慘吃官司。記者翁至成／翻攝
8旬馬姓婦人喜歡撿回收物變賣，日前誤以為紙箱旁的推車、便當盒也是遭人棄置，且認為推車價值較其他回收物高，順便將它帶走，慘吃官司。記者翁至成／翻攝
8旬馬姓婦人喜歡撿回收物變賣，日前誤以為紙箱旁的推車、便當盒也是遭人棄置，且認為推車價值較其他回收物高，順便將它帶走，慘吃官司。記者翁至成／翻攝
8旬馬姓婦人喜歡撿回收物變賣，日前誤以為紙箱旁的推車、便當盒也是遭人棄置，且認為推車價值較其他回收物高，順便將它帶走，慘吃官司。記者翁至成／翻攝

便當 老婦 竊盜

延伸閱讀

聽到媽媽碎念玩具沒收 邊牧「秒拉推車把滿地娃娃放好」不到30秒全打掃乾淨

影／高雄本館路百萬名車遭淹沒 騎士深陷「黃河」苦中作樂自拍

影／高雄暴雨狂炸 本館路瞬間變本館河...公車也拋錨　

自助餐3菜1肉150元 老闆娘嗆「這句話」他當場走人：我不要了

相關新聞

超衰！401次太魯閣號半年兩度被撞 上次牛這次酒駕車

台鐵401車次太魯閣列車今晨通過花蓮佳民村平交道時，被酒駕的林姓男子攔腰撞上，造成列車受損並嚴重延誤；這是401列次半年...

303大停電他超速趕救學生吞罰單「沒人受困」興訟吞敗

高雄呂姓男子去年303大停電時騎乘重機狂飆，被警方開單舉發，吞下1800元的超速罰單，呂男不服，主張他是為趕去學校救援「...

男子藉照顧涉性侵未滿12歲3姊妹鄰居 疑畏罪逃脫在大學墜樓亡

基隆市權姓男子受同社區住戶託付，照顧未滿12歲的3姊妹時，涉嫌性侵3名幼女。基隆警方接獲花蓮警方通報後，得知權男昨天到桃...

8旬婦撿回收撿到高級便當盒 他不滿「飯碗丟了」怒報警

8旬馬姓老婦喜歡撿回收物變賣，日前行經中正區羅斯福路二段，撿完紙箱後在角落看到一個推車，裡面有便當盒等物品，見獵心喜逕自...

高雄五金行倉庫起火濃煙蔓延 民噴滅火器、消防助攻熄滅

高雄市三民區懷安街一家五金行2樓倉庫今天上午11時35分許莫名起火，滾滾濃煙從2樓窗戶竄出，煙霧迷漫，業者緊急拿滅火器攀...

機車「煞不及」撞對向左轉休旅車 雙方竟都酒駕遭送辦

苗栗縣苗121苑裡鎮社苓里路段，昨晚間8點多發生一起汽、機車碰撞事故，騎士摔傷送醫，警方現場處理調查肇事原因，初步研判是...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦