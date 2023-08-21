8旬婦撿回收撿到高級便當盒 他不滿「飯碗丟了」怒報警

8旬馬姓婦人喜歡撿回收物變賣，日前誤以為紙箱旁的推車、便當盒也是遭人棄置，且認為推車價值較其他回收物高，順便將它帶走，慘吃官司。記者翁至成／翻攝 8旬馬姓老婦喜歡撿回收物變賣，日前行經中正區羅斯福路二段，撿完紙箱後在角落看到一個推車，裡面有便當盒等物品，見獵心喜逕自取走離去，待推車主人發現推車、便當盒「吃飯的傢伙」不見了，立刻報警。警方循線找到馬婦，她供稱不知道這麼嚴重，由於竊盜是公訴罪，警詢後依法送辦。

中正第二分局南昌路派出所日前獲報，轄內知名的二手商店「藏舊尋寶屋」老闆報警稱，員工吃完晚餐，把便當盒集中放到倉庫外一台手推車上內繼續工作，下班發現推車、便當都不翼而飛，不滿「飯碗丟了」立刻報警。

警方掌握監視器畫面，很快的發現犯嫌是習慣撿回收物的馬姓老婦（80歲），3天後通知她到案說明，馬婦警詢時稱，當時附近有紙箱，撿走紙箱後看到旁邊還有推車、便當盒，以為也是遭人棄置，且推車價值較其他回收物高，才順便將它帶走，不知道這麼嚴重；由於偷竊屬公訴罪，警詢後函送法辦。