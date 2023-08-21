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男子藉照顧涉性侵未滿12歲3姊妹鄰居 疑畏罪逃脫在大學墜樓亡

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市權姓男子受同社區住戶託付，照顧未滿12歲的3姊妹時，涉嫌性侵3名幼女。基隆警方接獲花蓮警方通報後，得知權男昨天到桃園一所私立大學上導遊職前訓練課，持拘票前往逮人時，權男從4樓墜地身亡，桃檢今天相驗死亡；權男涉案部分由基檢偵辦中。

花蓮警方今年5月間偵辦案件時，查扣犯嫌的行動硬碟中有男子猥褻、性侵女童影像，8月初查出這起「案外案」的嫌犯是住在基隆的50多歲權姓男子，會同轄區基隆警三分局報請基隆地檢署檢察官指揮偵辦。

據了解，3名受害女童都未滿12歲，3姊妹的父母要外出工作時，會將3名女兒託付住在同一社區，已離婚獨居的權姓男子照料，讓權男有機可乘犯下獸行。基隆市社會局已介入調查，評估家庭功能。

專案小組查出權男涉案事證後，18日向基隆地方法院聲請拘票和搜索票，準備逮人。權男曾當過Uber計程車司機，目前無固定職業。警方得知權男昨天下午到桃園市一所大學，參加民間社團主辦的導遊職前訓練課程，3點多至校園找到他。

員警在盤查權男過程中，權男表示要到4樓教室拿取書籍等個人物品，在在走上4樓走廊時，突然跳窗墜樓。專案小組通知119派遣救護車到場搶救，經送往衛生福利部桃園醫院急救，醫師在下午4點41分宣告不治。桃園市蘆竹警分局報請桃園地檢署檢察官今天相驗。

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基隆市男子涉嫌性侵未滿12歲的3姊妹，基隆警三分局員警昨到桃園市某大學查案，男子疑畏罪逃脫卻發生不幸。圖／翻攝自GoogleMap
基隆市男子涉嫌性侵未滿12歲的3姊妹，基隆警三分局員警昨到桃園市某大學查案，男子疑畏罪逃脫卻發生不幸。圖／翻攝自GoogleMap

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