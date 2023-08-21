快訊

逾9成Apple Watch錶帶髒爆！3錶帶、這1類人細菌最多 清潔方法一次看

網球／史上最長辛辛那提名人賽 約克維奇逆轉阿爾卡拉斯奪冠

遭教授揉胸問「愛不愛老師」 台大4性騷受害人控「校方縱容性騷文化」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

獼猴觸電「掛」高壓電桿慘死 猴害鹿場停電1個多小時

聯合報／ 記者范榮達吳傑沐／苗栗即時報導

一隻台灣獼猴昨天傍晚在苗栗縣南庄鄉石壁誤觸高壓電死亡，造成附近171戶停電，台灣電力公司苗栗區營業處派員搶修，1個多小時復電，獼猴不僅危害農作物，也造成停電，部分居民恨得牙癢癢。

南庄鄉鹿場附近一帶部落昨天下午5點多突然無預警停電，因當時山區下大雨，居民許建德擔心是土石流災害，造成電線桿傾倒停電，沿著電桿察看，赫然發現石壁的東河幹201電桿，掛了一隻台灣獼猴，且上半身有醺黑的狀況。

許建德研判是獼猴造成停電「真相大白」，他說，獼猴危害部落甜柿等農作，居民已經苦不堪言，平常看到獼猴在電桿跳上跳下，沒想到這次又造成另種災害，希望有關單位重視。

台電苗栗業處接獲議員楊文昌通報派員查修，發現東河幹201的11.4KV高壓電分支，桿上熔絲鏈開關，疑因獼猴碰觸開關電線裸露處，獼猴觸電跳脫，造成附近171戶停電，昨天晚上6點50分搶修復電。

一隻台灣獼猴昨天傍晚在苗栗縣南庄鄉石壁誤觸高壓電，掛在電桿上死亡，造成附近171戶停電1個多小時。圖／許建德提供
一隻台灣獼猴昨天傍晚在苗栗縣南庄鄉石壁誤觸高壓電，掛在電桿上死亡，造成附近171戶停電1個多小時。圖／許建德提供

台灣獼猴 停電 南庄

延伸閱讀

2100戶無預警大停電！維修人員急查原因「看到地上1條死魚」傻了：是牠嘴滑

303大停電他超速趕救學生吞罰單「沒人受困」興訟吞敗

19歲情侶看完電影聚餐 開車自撞電桿起火二人成焦屍

新北永和工地吊車吊臂砸到電桿 工務局勒令業者停工

相關新聞

超衰！401次太魯閣號半年兩度被撞 上次牛這次酒駕車

台鐵401車次太魯閣列車今晨通過花蓮佳民村平交道時，被酒駕的林姓男子攔腰撞上，造成列車受損並嚴重延誤；這是401列次半年...

男子藉照顧涉性侵未滿12歲3姊妹鄰居 疑畏罪逃脫在大學墜樓亡

基隆市權姓男子受同社區住戶託付，照顧未滿12歲的3姊妹時，涉嫌性侵3名幼女。基隆警方接獲花蓮警方通報後，得知權男昨天到桃...

新竹縣政府前驚見新天坑 瓦斯管線破裂警戒中

新竹縣竹北市光明六路和縣政七街的交叉路口，今天上午驚見大天坑，新竹縣消防局今天上午10時38分接獲瓦斯外洩通報前往查看，...

獼猴觸電「掛」高壓電桿慘死 猴害鹿場停電1個多小時

一隻台灣獼猴昨天傍晚在苗栗縣南庄鄉石壁誤觸高壓電死亡，造成附近171戶停電，台灣電力公司苗栗區營業處派員搶修，1個多小時...

303大停電他超速趕救學生吞罰單「沒人受困」興訟吞敗

高雄呂姓男子去年303大停電時騎乘重機狂飆，被警方開單舉發，吞下1800元的超速罰單，呂男不服，主張他是為趕去學校救援「...

「高架猴」出沒台64！蛇行逼車驚險影像曝光 悽慘後果出爐

新北市台64線快速道路中和路段，昨天有1輛休旅車在快速道路上惡意蛇行並逼停後方的休旅車，見後車欲閃躲還持續蛇行並急煞，2...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦