獼猴觸電「掛」高壓電桿慘死 猴害鹿場停電1個多小時

一隻台灣獼猴昨天傍晚在苗栗縣南庄鄉石壁誤觸高壓電死亡，造成附近171戶停電，台灣電力公司苗栗區營業處派員搶修，1個多小時復電，獼猴不僅危害農作物，也造成停電，部分居民恨得牙癢癢。

南庄鄉鹿場附近一帶部落昨天下午5點多突然無預警停電，因當時山區下大雨，居民許建德擔心是土石流災害，造成電線桿傾倒停電，沿著電桿察看，赫然發現石壁的東河幹201電桿，掛了一隻台灣獼猴，且上半身有醺黑的狀況。

許建德研判是獼猴造成停電「真相大白」，他說，獼猴危害部落甜柿等農作，居民已經苦不堪言，平常看到獼猴在電桿跳上跳下，沒想到這次又造成另種災害，希望有關單位重視。