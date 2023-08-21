聽新聞
test
0:00 / 0:00
獼猴觸電「掛」高壓電桿慘死 猴害鹿場停電1個多小時
一隻台灣獼猴昨天傍晚在苗栗縣南庄鄉石壁誤觸高壓電死亡，造成附近171戶停電，台灣電力公司苗栗區營業處派員搶修，1個多小時復電，獼猴不僅危害農作物，也造成停電，部分居民恨得牙癢癢。
南庄鄉鹿場附近一帶部落昨天下午5點多突然無預警停電，因當時山區下大雨，居民許建德擔心是土石流災害，造成電線桿傾倒停電，沿著電桿察看，赫然發現石壁的東河幹201電桿，掛了一隻台灣獼猴，且上半身有醺黑的狀況。
許建德研判是獼猴造成停電「真相大白」，他說，獼猴危害部落甜柿等農作，居民已經苦不堪言，平常看到獼猴在電桿跳上跳下，沒想到這次又造成另種災害，希望有關單位重視。
台電苗栗業處接獲議員楊文昌通報派員查修，發現東河幹201的11.4KV高壓電分支，桿上熔絲鏈開關，疑因獼猴碰觸開關電線裸露處，獼猴觸電跳脫，造成附近171戶停電，昨天晚上6點50分搶修復電。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言