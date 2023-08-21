高雄計程車載到通緝犯！違規遭警攔查 車資沒了還吞罰單
張姓男子駕駛多元計程車搭載黃姓男子，行經高雄前金區一處路口時搶快，未依規定左轉，巡邏警網攔查，發現乘客黃男因涉竊盜案7天前遭通緝，張眼見乘客被警方上銬帶走，自認倒楣不收車資，也因自己違規得吞下違規罰單。
新興警分局前金分駐所巡邏員警前天上午8時許巡經前金區七賢路和中華路口時，發現一輛多元計程車搶快，未依號誌違規左轉，於是上前攔查。
駕車的張姓男子交出證件受檢，後座乘客黃姓男子（27歲）報出身分資料，警方正進一步查證身分時，黃男下車坦承自己因案遭到通緝，還要求張男直接將他載往地檢署報到。
警方確認黃男因涉竊盜案經桃園地檢署15日發布通緝，黃告知警方近日南下搬來高雄投靠友人，因要買運彩才搭車外出，沒想到卻因司機違規被警方查獲。
警方告知黃通緝身分得上銬逮捕，張見載到通緝犯，當下無奈表示不收車資，自己也因違規左轉，被警方違反道路交通管理處罰條例第48第1項第2款開出可罰600元到1200元罰單。
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