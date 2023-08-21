驚！傳統市場瀰漫濃厚瓦斯味 警消一掀帆布竟是「水果之王」

警消前往土城學府傳統市場搜尋瓦斯氣味來源。記者黃子騰／翻攝 新北市土城區學府傳統市場，日前深夜有民眾經過時聞到濃厚瓦斯味。新北市消防局獲報派遣人車趕抵，先佈設水線準備灑水降低瓦斯濃度，同時以氣體偵測器尋找瓦斯洩漏源，但卻一直偵測不到有可燃性氣體反應，警消最後用鼻子聞味道最濃處，見到有物品被帆布蓋住，翻開後發現原來是波羅蜜，解除一場虛驚。

新北市消防局表示，日前深夜11時許接獲民眾報案表示，土城區學府傳統市場聞到很濃瓦斯味，民眾擔心是瓦斯外洩恐引發氣爆。警消獲報迅速趕抵現場，先佈設水線準備出水降低瓦斯燃爆炸濃度，同時另一組消防人員拿出五用氣體偵測器尋找瓦斯洩漏源，但偵測器一直未偵測到有可燃性氣體反應。警消最後用鼻子聞味道最濃處，再次使用儀器偵測卻無反應，仔細一看發現味道最濃處有一堆用帆布蓋住的東西，警消翻開後頓時會心一笑，原來是有「水果之王」美譽的波羅蜜散發出的味道，解除這場虛驚。