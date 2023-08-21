驚！傳統市場瀰漫濃厚瓦斯味 警消一掀帆布竟是「水果之王」
新北市土城區學府傳統市場，日前深夜有民眾經過時聞到濃厚瓦斯味。新北市消防局獲報派遣人車趕抵，先佈設水線準備灑水降低瓦斯濃度，同時以氣體偵測器尋找瓦斯洩漏源，但卻一直偵測不到有可燃性氣體反應，警消最後用鼻子聞味道最濃處，見到有物品被帆布蓋住，翻開後發現原來是波羅蜜，解除一場虛驚。
新北市消防局表示，日前深夜11時許接獲民眾報案表示，土城區學府傳統市場聞到很濃瓦斯味，民眾擔心是瓦斯外洩恐引發氣爆。警消獲報迅速趕抵現場，先佈設水線準備出水降低瓦斯燃爆炸濃度，同時另一組消防人員拿出五用氣體偵測器尋找瓦斯洩漏源，但偵測器一直未偵測到有可燃性氣體反應。警消最後用鼻子聞味道最濃處，再次使用儀器偵測卻無反應，仔細一看發現味道最濃處有一堆用帆布蓋住的東西，警消翻開後頓時會心一笑，原來是有「水果之王」美譽的波羅蜜散發出的味道，解除這場虛驚。
新北市消防局第五救災救護大隊長鍾世銘表示，不管是天然瓦斯或桶裝瓦斯的主成分，都是無色、無味、無臭、無毒的易燃性氣體，為了提醒民眾瓦斯外洩，瓦斯當中都加入氣體硫化物。本次案例也說明添加物的味道類似波羅蜜散發的氣味。鍾世銘呼籲，若瓦斯外洩會聽到嘶嘶的聲響，也會看到空氣中呈現霧狀白煙。如真的遇到天然氣瓦斯外洩，嚴禁開關任何電器、使用任何明火，盡快離開事故現場，到安全處撥打119報案，以防瓦斯氣爆致災。
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