「高架猴」出沒台64！蛇行逼車驚險影像曝光 悽慘後果出爐

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聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市台64線快速道路中和路段，昨天有1輛休旅車在快速道路上惡意蛇行並逼停後方的休旅車，見後車欲閃躲還持續蛇行並急煞，2車險些撞上，還差點波及錄下這段影像的車輛，該名駕駛甚至還將手伸出車窗比手畫腳叫囂，驚險過程被PO網後引發網友討論。中和警方表示，目前已接獲民眾檢舉，將依法製單告發。

有網友在臉書社團「爆料公社」貼出一段行車記錄器影片，畫面中可見一輛深色休旅車昨天行經台64線快速道路中和路段時，疑因與另1輛白色休旅車發生糾紛，駕駛加速行駛至外側路肩上，將手伸出車外對該輛白色休旅車比手畫腳叫囂，緊接著竟行駛至白色休旅車前急煞，白色休旅車見撞欲切換至內側車道時，深色休旅車也緊跟著切到內側車道，在白車前不斷蛇行急煞，迫使白車切換至外側車道，險些波及後方行駛的車輛，最後2車從中和1出口下交流道。

驚險過程全被後方車輛行車記錄器拍下PO網，影片一出立即引發網友熱議，痛批：「這種人終身吊銷駕照吧，總有一天無辜用路人會被他害死」、「這年頭大家都有行車紀錄器，還敢這樣逞兇鬥狠？」

轄區中和警方回應表示，已接獲民眾檢舉，初步檢視行車記錄器畫面，發現這2輛車持續性變換車道，有危險駕駛行為，違規事實明確，但因檢舉人所檢附資料仍須補足，將連繫檢舉民眾，補齊相關資料後，再對違規駕駛依道路交通管理處罰條例製單告發，依法可處6千元以上，3萬6千元以下罰款。

深色休旅車駕駛將手伸出車外朝白色休旅車揮舞叫囂。圖／擷取自臉書社團爆料公社
深色休旅車駕駛將手伸出車外朝白色休旅車揮舞叫囂。圖／擷取自臉書社團爆料公社

深色車蛇行逼車。圖／擷取自臉書社團爆料公社
深色車蛇行逼車。圖／擷取自臉書社團爆料公社
白色休旅車欲切出時險些波及後方拍攝的車輛。圖／擷取自臉書社團爆料公社
白色休旅車欲切出時險些波及後方拍攝的車輛。圖／擷取自臉書社團爆料公社

休旅車

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