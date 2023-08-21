涉兒少案男子校舍墜樓身亡 開南大學：非本校學生

桃園市蘆竹區私立開南大學昨天下午發生墜樓事件，53歲男子從校內4樓高處墜落不幸身亡，目擊者緊急報警，眾人一度誤以為他是開南大學的學生；開南大學表示，他是進學校參加研習活動的學員，正確的說，是在學校場地辦活動的參加人員，並非開南大學學生。

這名53歲權姓男子突然從至誠樓4樓高處墜落，民眾目擊當場嚇壞立即報警。桃園市消防局第三大隊大竹分隊下午3點47分獲報，抵達現場時男子左前臂開放性傷口、雙條腿變形及左額頭撕裂傷，已無生命跡象。

據了解，權姓男子為進修班學員，下午在學校上課，但他疑似涉入兒少案件，由基隆、花蓮警方聯合偵辦，昨天下午有便衣警員到校逮人，權姓男子疑為了逃脫竟墜樓身亡，桃園地檢署今天相驗釐清。

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