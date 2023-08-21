奶茶燙傷敏感部位怎麼辦？少年痛到哇哇叫 記得不斷沖水降溫
嘉義市有名少年在網咖不慎打翻熱奶茶，剛好灑在自己私處，痛得哇哇叫，店員緊急協助引導至浴室沖水並撥打119，消防護人員接獲通報到場，查看會陰處脫皮二度燒燙傷，清洗傷口及包紮後，送往醫院診療。
市消防19日深夜11點時40分接獲通報，市區南京路某網咖有創傷救護，派遣湖內分隊救護人車出勤。
救護人員到達現場員工引導到內部浴室，有名年約18歲少年正在用冷水沖下半身；少年表示，剛才坐在椅子上撿東西時，不慎打翻桌上一杯熱奶茶灑到褲子燙傷下體疼痛。救護人員查看會陰處脫皮有1％二度燒燙傷，協助清洗傷口及包紮後，送往醫院進行治療。
市消防局呼籲，一旦發生燒燙傷，最正確的處理口訣為「沖、脫、泡、蓋、送」，不論傷口大小或嚴重程度，最重要的是「立刻沖冷水」，讓皮膚快速溫和地降溫，在冷水下沖15～30分鐘，可避免高溫持續停留在皮膚上，造成更嚴重的傷害。切記勿以冰敷的方式來降溫，因為燒燙傷的皮膚組織較為敏感，反而容易發生凍傷。輕輕脫掉覆蓋傷口的衣物，傷口蓋上無菌紗布或乾淨毛巾，注意保暖盡快送醫治療。
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