奶茶燙傷敏感部位怎麼辦？少年痛到哇哇叫 記得不斷沖水降溫

消防救護人員協助清洗傷口及包紮。記者李宗祐／翻攝 嘉義市有名少年在網咖不慎打翻熱奶茶，剛好灑在自己私處，痛得哇哇叫，店員緊急協助引導至浴室沖水並撥打119，消防護人員接獲通報到場，查看會陰處脫皮二度燒燙傷，清洗傷口及包紮後，送往醫院診療。

市消防19日深夜11點時40分接獲通報，市區南京路某網咖有創傷救護，派遣湖內分隊救護人車出勤。

救護人員到達現場員工引導到內部浴室，有名年約18歲少年正在用冷水沖下半身；少年表示，剛才坐在椅子上撿東西時，不慎打翻桌上一杯熱奶茶灑到褲子燙傷下體疼痛。救護人員查看會陰處脫皮有1％二度燒燙傷，協助清洗傷口及包紮後，送往醫院進行治療。