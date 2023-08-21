日本遊客遺失裝旅費與所有證件錢包 南警1小時找回物歸原主
日籍旅客塩出來台南探訪葉姓友人，前天下午從安平景點搭乘計程車到東區購物中心後，竟將皮夾遺忘在計程車上，他在同行友人的協助下報警求助，台南市警一分局接獲報案後過濾多部計程車，終在1小時內聯絡到陳姓司機，陳姓司機將皮夾送至派出所歸還。
莊敬派出所警員徐立昇、曹建偉前天下午4點多接獲110報案，稱在轄內某購物中心有民眾需要協助，員警獲報後即前往現場查處。
原來是日籍旅客塩出來台探訪葉姓友人，並藉此機會展開為期5天的台灣之旅。他和葉姓友人從安平景點搭乘計程車到東區知名購物中心。不料，他下車時竟將皮夾遺忘在計程車上，因錢包內有全部旅費及證件，當下讓他感到焦慮不安，便在同行友人的協助下報警求助。
徐、曹了解詳情後，因自身也有出國旅遊的經驗，明白在陌生的國度，如遺失所有旅費及證件，心中定會感到驚惶失措，後續行程必然受阻。
警員將心比心，立刻展開協助，並根據日籍男子及同行友人所描述乘坐時間、車號、車型及行車路線等線索，積極協助日籍旅客調閱相關監視器，警方細心過濾多部計程車，終在1小時內聯絡到陳姓司機，司機了解情況後立即將皮夾送至派出所歸還。
塩出看見皮夾完好如初地回到自己手上，臉上的焦慮瞬間一掃而空，頻頻感謝警方及陳姓計程車司機的幫忙，讓外國旅客體驗台灣警方的效率及感受到滿滿的人情味。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言