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影／撞左轉車釀連環車禍4人傷 台中輕熟女嚇呆：忘記過程了

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市陳姓女子昨天下午駕駛賓士車，行經北屯區松竹路時，疑未注意車前狀況，先猛力撞上林姓女子的轎車後，再撞上對向的林姓男子轎車，造成4人受傷，陳女面對警詢時，直說「忘記了」，但陳女無酒精濃度，詳細肇事原因，將待後續釐清。

經查，陳姓女子（28歲）在昨天下午5時許，駕駛賓士車沿松竹路二段往西方向行駛，行經松竹路、昌平路口時，陳女撞上左轉車道的林姓女子（53歲）的豐田轎車，林女轎車被猛力一撞，車尾近乎全毀，還被撞往路中的分隔島才停止。

陳女撞上林女轎車後，仍持續往前，再撞上對向由林姓男子（56歲）的日產轎車後才停車，此起車禍造成4人受傷送醫。

第五警分局交通分隊調查，3名駕駛都無酒精濃度，肇事的陳女驚魂未定，直說「我忘記過程了」，警方初判是未注意車前狀況釀禍，詳細的肇事原因，仍待交大事故組釐清。

第五警分局呼籲，駕駛時應注意車前及路口狀況，並保持專注力勿疲勞駕駛，以免發生事故危及用路人的安全

台中市陳姓女子昨天駕駛賓士車行經北屯時，撞上左轉車道的轎車後，再碰撞對向車輛，釀成連環車禍。圖／讀者提供
台中市陳姓女子昨天駕駛賓士車行經北屯時，撞上左轉車道的轎車後，再碰撞對向車輛，釀成連環車禍。圖／讀者提供
台中市陳姓女子昨天駕駛賓士車行經北屯時，撞上左轉車道的轎車後，再碰撞對向車輛，釀成連環車禍。圖／讀者提供
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台中市陳姓女子昨天駕駛賓士車行經北屯時，撞上左轉車道的轎車後，再碰撞對向車輛，釀成連環車禍。圖／讀者提供
台中市陳姓女子昨天駕駛賓士車行經北屯時，撞上左轉車道的轎車後，再碰撞對向車輛，釀成連環車禍。圖／讀者提供
台中市陳姓女子昨天駕駛賓士車行經北屯時，撞上左轉車道的轎車後，再碰撞對向車輛，釀成連環車禍。圖／讀者提供

車禍

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