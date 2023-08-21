太魯閣號遭轎車直撞闖入 台鐵：非異物自動偵測系統未發揮作用
台鐵台東一輛開往樹林的401太魯閣列車，今晨行經花蓮佳安段時，遭一台闖入軌道的酒駕轎車撞擊，以致第4車廂凹陷，所幸火車上旅客無受傷，轎車幾乎全毀，駕駛輕傷送醫。台鐵表示，當時火車已開過一半，轎車在第4節車廂撞上，並非異物自動偵測系統未發揮作用；至於損失情況及影響人次，目前因事故現場仍在調查中，尚待估算，如有進一步消息，台鐵將對外說明。
台鐵指出，今天上午6時44分，景美=北埔間佳民村平交道（K72+689），401次通過平交道時聽到有異音，停車查看發現轎車侵入路線，從側邊第4車撞及401次（太魯閣、TEP1009+1010），隨即通知路警、本局相關單位及救護車處理。另外，401A次普悠瑪上午7時40分由花蓮站開出，至現場接駁旅客，上午8時45分接駁完畢，列車上旅客均安。
台鐵說明，台鐵列車當時已通過平交道，共8節車廂也通過幾乎一半，彼時轎車侵入，從側邊撞擊第4節車廂；因是直衝闖進，並非異物自動偵測系統未發揮作用。
台鐵說，列車受損狀況尚待檢視評估，目前警方、台鐵也都還在調查中，因此損失金額、事故影響人次、事故發生確切原因等，仍待進一步了解。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言