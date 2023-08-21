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太魯閣號遭轎車直撞闖入 台鐵：非異物自動偵測系統未發揮作用

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導

台鐵401次太魯閣列車，今晨行經花蓮佳安段時，遭一輛闖入軌道的轎車撞擊。圖／取自「台灣便當管理局-附屬鐵路部」臉書粉專
台鐵401次太魯閣列車，今晨行經花蓮佳安段時，遭一輛闖入軌道的轎車撞擊。圖／取自「台灣便當管理局-附屬鐵路部」臉書粉專

台鐵台東一輛開往樹林的401太魯閣列車，今晨行經花蓮佳安段時，遭一台闖入軌道的酒駕轎車撞擊，以致第4車廂凹陷，所幸火車上旅客無受傷，轎車幾乎全毀，駕駛輕傷送醫。台鐵表示，當時火車已開過一半，轎車在第4節車廂撞上，並非異物自動偵測系統未發揮作用；至於損失情況及影響人次，目前因事故現場仍在調查中，尚待估算，如有進一步消息，台鐵將對外說明。

台鐵指出，今天上午6時44分，景美=北埔間佳民村平交道（K72+689），401次通過平交道時聽到有異音，停車查看發現轎車侵入路線，從側邊第4車撞及401次（太魯閣、TEP1009+1010），隨即通知路警、本局相關單位及救護車處理。另外，401A次普悠瑪上午7時40分由花蓮站開出，至現場接駁旅客，上午8時45分接駁完畢，列車上旅客均安。

台鐵說明，台鐵列車當時已通過平交道，共8節車廂也通過幾乎一半，彼時轎車侵入，從側邊撞擊第4節車廂；因是直衝闖進，並非異物自動偵測系統未發揮作用。

台鐵說，列車受損狀況尚待檢視評估，目前警方、台鐵也都還在調查中，因此損失金額、事故影響人次、事故發生確切原因等，仍待進一步了解。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台鐵401次太魯閣列車，今晨行經花蓮佳安段時，遭一輛闖入軌道的轎車撞擊。圖／取自「台灣便當管理局-附屬鐵路部」臉書粉專
台鐵401次太魯閣列車，今晨行經花蓮佳安段時，遭一輛闖入軌道的轎車撞擊。圖／取自「台灣便當管理局-附屬鐵路部」臉書粉專

由台東開往樹林的401車次太魯閣號，今天上午6點44分行經花蓮佳安段時，第4節車廂遭闖入軌道的轎車撞及凹陷，緊急停車。圖／取自「台灣便當管理局-附屬鐵路部」臉書粉專
由台東開往樹林的401車次太魯閣號，今天上午6點44分行經花蓮佳安段時，第4節車廂遭闖入軌道的轎車撞及凹陷，緊急停車。圖／取自「台灣便當管理局-附屬鐵路部」臉書粉專
台鐵401太魯閣號，在行經花蓮佳安段時遭轎車撞及，轎車幾乎全毀。記者王燕華／翻攝
台鐵401太魯閣號，在行經花蓮佳安段時遭轎車撞及，轎車幾乎全毀。記者王燕華／翻攝
由台東開往樹林的401車次太魯閣號，今天上午6點44分行經花蓮佳安段時，第4節車廂遭闖入軌道的轎車撞及凹陷，緊急停車。圖／取自「台灣便當管理局-附屬鐵路部」臉書粉專
由台東開往樹林的401車次太魯閣號，今天上午6點44分行經花蓮佳安段時，第4節車廂遭闖入軌道的轎車撞及凹陷，緊急停車。圖／取自「台灣便當管理局-附屬鐵路部」臉書粉專
台鐵401太魯閣號，在行經花蓮佳安段時遭轎車撞及，轎車幾乎全毀。記者王燕華／翻攝
台鐵401太魯閣號，在行經花蓮佳安段時遭轎車撞及，轎車幾乎全毀。記者王燕華／翻攝

台鐵 車廂

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