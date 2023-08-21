6人攀登台中和平栓山回程少一人 消防局今早搜救傳出好消息

6人昨天攀登台中和平栓山，回程少1人，台中市消防局動員搜救中，消防車輛昨晚一度卡在泥濘中。圖／民眾提供

6人登山隊昨天到台中市和平攀登栓山，回程途中，在730林道11.7公里處等不到同行的一名70歲男子，領隊打電話報案，台中市消防局連夜派員上山，早上傳來好消息，男子因為走錯路在原地紮營，身體無礙。

山區昨天下雨，天雨路滑地面泥濘，消防局搜救人員的車輛昨晚一度卡住動彈不得，附近農友等人協助脫困，搜救人員昨晚在15公里處紮營，早上持續搜救終於找到70歲男子，他身體無恙；當事人表示，他因為走錯路加上入夜，只能在原地紮營待救。

台中市消防局昨天下午4點31接獲通報，6人登山隊攀登栓山，2天1夜的行程，昨天下山，大家約在730林道11.7公里處相會，但隊員等不到同行的70歲男子，領隊表示，男子昨天下午2點多時，大家在730林道20公里處還曾看到。

昨天山區下雨，天雨路滑且山路泥濘，搜救人員搭乘的車輛在730林道6.7公里處，一度受困卡在泥地上，動彈不得，幸附近農友協助以繩子等拖拉才脫困，今天一早持續搜救終於傳來好消息。