7旬翁逆向撞 騎士買菜遇死劫

劉姓老翁前天開車在苗栗市逆向撞死陳姓騎士，汽車隨後失控撞上路邊小貨車才停住，現場一片凌亂。圖／民眾提供 七十四歲劉姓老翁前天涉嫌逆向駕車撞上陳姓騎士，將陳連人帶車推撞十公尺撞上路邊小貨車才停住，陳傷重不治；警方調查，老翁撞死人後驚魂未定住院觀察，他說不知為何逆向，「可能被鬼牽到」。死者家屬堅持提告，警方依過失致死罪嫌偵辦。

檢警調查，劉姓老翁前天上午八時許駕車在苗栗市中華路北往南行駛，行經為公路口時突跨越對向車道，逆向撞上由為公路剛右轉中華路的四十二歲陳姓騎士，轎車肇事後持續前進，將陳和機車推撞穿越路口，撞到為公路旁小貨車才停下，陳男送醫傷重不治。

警方到場，老翁經檢測並未飲酒，監視器顯示，劉姓老翁開車過程突偏移至對向車道，速度沒減慢跡象，陳男騎車從北苗市場停車場路口出來，駛入中華路當場相撞，劉逆向約卅公尺。

陳男是磁磚工人，娶新住民，有二名讀國小女兒，當時外出買菜，未料遇死劫，家屬傷心欲絕。由於劉發生事故後住院觀察治療，檢方相驗後指示警方盡速完成調查筆錄，函送苗栗地檢署，依過失致死罪嫌偵辦。

劉姓老翁有正常駕照，他向警方表示，當時開車正要回家，身體並沒有不舒服，但不知什麼原因會逆向開車，還說「可能被鬼牽到」。

這起車禍案引發當地居民議論，有人懷疑劉姓老翁可能誤把油門當煞車，才會一路直衝，太恐怖，也有人認為是劉年齡大，身體反應不及才發生憾事。