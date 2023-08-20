快訊

華郵：烏軍大反攻雷大雨小 民眾厭戰、國際挺烏力道恐減弱

一劑4900萬元天價罕藥來了 健保首例給付是南部未滿6個月嬰兒

支付寶推出全新國際版 可綁定Visa、Mastercard等國際卡

男子在大學校園墜樓身亡 基警稱鎖定涉案 疑畏罪跳樓

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆和花蓮警方偵辦權姓男子涉及多起重大刑案，查出權男今天到桃園市一所大學加職前訓練課程。基隆警三分局員警帶著拘票、搜索票查緝時，權男稱要到4樓教室拿東西，疑趁機畏罪跳樓，送醫不治，分局將全力配合地檢署偵辦釐清案情。

基隆三分局表示，53歲權男涉嫌多起重大刑案，經分局與花蓮縣警察局刑警大隊科偵隊共組專案小組，報請基隆地檢署檢察官指揮偵辦。

專案小組8月18日向法院聲請拘票、搜索票獲准，得知權男今天下午到桃園市一所大學，參加民間社團主辦的職前訓練課程，前往查緝。

員警在盤查權男過程中，權男稱要到4樓教室拿取書籍等物品，走上4樓走廊時，突然奪門跳窗墜樓。專案小組通知119派遣救護車到場搶救，經送往衛生福利部桃園醫院急救，醫師在下午4點41分宣告不治。

權男涉及刑案及疑畏罪跳樓案情，已由基隆警三分局及發生地桃園市蘆竹警分局，分別報請基隆地檢署檢察官指揮偵辦、桃園地檢署檢察官相驗。基隆警三分局表示，全力配合地檢署釐清案情，毋枉毋縱。

桃園市一所私立大學今天下午發生墜樓事件，1名男子從4樓墜落。消防局派員救護，到場時發現男子左前臂有開放性傷口、雙腿變形、左額頭撕裂傷，已無生命跡象。救護人員給予清洗傷口、包紮止血、頸圈長背板固定及CPR+AED處置，送醫急救無效死亡。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

基隆警三分局員警今到桃園市一所大學，查緝參加職前訓練課程的涉案權姓男子時，權男疑趁機畏罪跳樓，送醫不治。圖／翻攝自GoogleMap
基隆警三分局員警今到桃園市一所大學，查緝參加職前訓練課程的涉案權姓男子時，權男疑趁機畏罪跳樓，送醫不治。圖／翻攝自GoogleMap

基隆 桃園 生命線

延伸閱讀

開南大學驚傳墜樓…進修班生遭警追查 摔落4樓高雙腿變形身亡

高雄中年男高樓墜樓身亡 警查他獨自搭電梯上樓

基隆封路超跑嘉年華釀塞車「引民怨」謝國樑：會滾動檢討

海洋廣場看海驚見浮屍！身上有2萬多元現金 檢警查落水死因

相關新聞

自認遭迫害…大陸公務員「游泳偷渡至馬祖」 上岸請路人報警自首

兩岸間偷渡過去時有所聞，近期有名大陸曹姓男子自認遭到迫害，因此從福建省黃岐半島游泳到馬祖連江縣，上岸後請路人報警並自首，...

開南大學驚傳墜樓…進修班生遭警追查 摔落4樓高雙腿變形身亡

桃園市蘆竹區私立開南大學今下午發生一起墜樓事件，一名53歲男子從校內4樓高處墜落，民眾目擊緊急報警，救護人員抵達現場時男...

行駛中途爆胎失控…國一台南後壁轎車自撞護欄「車頭凹陷」 2受傷送醫

中山高台南後壁北上路段今下午發生轎車爆胎自撞路旁護欄，經激烈撞擊車頭等處凹陷，駕駛及乘客共2人送醫，初步排除酒駕，車陣一...

北宜跑山釀禍！過彎跨雙黃線 重機女對撞重機男2傷

新北市坪林區北宜公路36.5公里，今天上午發生重機逆向對撞車禍。33歲陳姓女子，今天上午8時許騎大型重機行經該處時，因過...

303大停電他超速趕救學生吞罰單「沒人受困」興訟吞敗

高雄呂姓男子去年303大停電時騎乘重機狂飆，被警方開單舉發，吞下1800元的超速罰單，呂男不服，主張他是為趕去學校救援「...

影／槽車消防隊前洩漏大量不明氣體 消防隊員查看時車已開離

台中市消防局清泉消防分隊前今天下午有一輛槽車突然外洩大量不明氣體，後方車輛駕駛嚇到急停，但無法閃開氣體，警方表示未接獲報...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦