開南大學驚傳墜樓…進修班生遭警追查 摔落4樓高雙腿變形身亡

桃園市蘆竹區私立開南大學今下午發生一起墜樓事件，一名53歲男子從校內4樓高處墜落，民眾目擊緊急報警，救護人員抵達現場時男子雙腿變形，已無生命跡象，送醫後宣告不治，詳細事發原因有待進一步調查。

正值暑假期間，今下午3點多開南大學傳出墜樓意外，當時一名53歲權姓男子突然從至誠樓4樓高處墜落，民眾目擊當場嚇壞立即報警。桃園市消防局第三大隊大竹分隊下午3點47分獲報，抵達現場時男子左前臂開放性傷口、雙條腿變形及左額頭撕裂傷，已無生命跡象。

救護人員立即給予清洗傷口、包紮止血、頸圈長背板固定及CPR+AED等處置，由大竹分隊救護車送往桃園醫院，於下午4點10分送達醫院，但到院後30分鐘男子放棄急救，宣告不治。

據了解，權姓男子為開南大學進修班學生，今下午正在學校上課，疑似因涉嫌案件，由基隆、花蓮警方偵辦，今天下午便衣員警到校逮人，權男疑為了逃脫竟墜樓身亡，桃園地檢署明天相驗釐清。