男子骨折地形不利搬運 海面水漂移位助送醫
桃園市王姓男子今天到新北市貢寮區和美灣礁岩區磯釣時，不慎跌倒骨折。消防局派員前往救護，評估礁岩地形不利搬運，利用長背板搭配救生衣，讓平躺在長背板上的王男，以水漂方式移往較平坦的礁岩處，再接駁上救護車送醫脫險。
新北市消防局「119」救災救護指揮中心今天下午接獲海巡人員通報，和美灣哈海洋生態園區跟白馬尊王廟間的礁岩處有人摔傷需要救援。
消防局派遣貢寮分隊3車6人到場救護，發現60多歲王男因礁岩濕滑跌倒，意識清楚，但右腳踝疑似骨折。因為現場地形不利搬運行走，決定改以水漂方式救援，順利將他送往基隆長庚醫院治療。
新北市消防局第6大隊長羅億田表示，近期海域、岸際水文潮汐變化大，民眾從事採捕或水域遊憩活動，應謹慎小心並結伴同行。如果在岸際遇到突發狀況或發生危安情事，可立即撥打119或118報案，讓救援單位能第一時間投入能量救援。
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