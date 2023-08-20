快訊

北市3個月內驚現第5個「天坑」 市府緊急回應了

朱學恒粉專遭接管？突換頭貼高喊3標語 網見新貼文酸：應是沒錢了

像颱風天！台東狂風暴雨1個多小時 市區道路積水

男子骨折地形不利搬運 海面水漂移位助送醫

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導

桃園市王姓男子今天到新北市貢寮區和美灣礁岩區磯釣時，不慎跌倒骨折。消防局派員前往救護，評估礁岩地形不利搬運，利用長背板搭配救生衣，讓平躺在長背板上的王男，以水漂方式移往較平坦的礁岩處，再接駁上救護車送醫脫險。

新北市消防局「119」救災救護指揮中心今天下午接獲海巡人員通報，和美灣哈海洋生態園區跟白馬尊王廟間的礁岩處有人摔傷需要救援。

消防局派遣貢寮分隊3車6人到場救護，發現60多歲王男因礁岩濕滑跌倒，意識清楚，但右腳踝疑似骨折。因為現場地形不利搬運行走，決定改以水漂方式救援，順利將他送往基隆長庚醫院治療。

新北市消防局第6大隊長羅億田表示，近期海域、岸際水文潮汐變化大，民眾從事採捕或水域遊憩活動，應謹慎小心並結伴同行。如果在岸際遇到突發狀況或發生危安情事，可立即撥打119或118報案，讓救援單位能第一時間投入能量救援。

桃園市王姓男子今天在新北市貢寮區和美海岸磯釣時跌倒骨折，消防員以水漂方式將他移往較平坦處，再以救護車送醫脫險。記者邱瑞杰／翻攝
桃園市王姓男子今天在新北市貢寮區和美海岸磯釣時跌倒骨折，消防員以水漂方式將他移往較平坦處，再以救護車送醫脫險。記者邱瑞杰／翻攝
桃園市王姓男子今天在新北市貢寮區和美海岸磯釣時跌倒骨折，消防員以水漂方式將他移往較平坦處，再以救護車送醫脫險。記者邱瑞杰／翻攝
桃園市王姓男子今天在新北市貢寮區和美海岸磯釣時跌倒骨折，消防員以水漂方式將他移往較平坦處，再以救護車送醫脫險。記者邱瑞杰／翻攝
桃園市王姓男子今天在新北市貢寮區和美海岸磯釣時跌倒骨折，消防員以水漂方式將他移往較平坦處，再以救護車送醫脫險。記者邱瑞杰／翻攝
桃園市王姓男子今天在新北市貢寮區和美海岸磯釣時跌倒骨折，消防員以水漂方式將他移往較平坦處，再以救護車送醫脫險。記者邱瑞杰／翻攝

貢寮 骨折

延伸閱讀

大武崙沙灘解禁方案出爐 警戒線內縮35公尺、救生艇海面待命

把握暑假尾聲！桃消辦「一日小小救護員」 小朋友賣力包紮超萌

影／見警臨檢急脫逃！越南失聯移工跳窗再跳3米水溝 雙腿骨折慘落網

天使輪船艙今下午鑽孔抽油 沉船海面周邊無明顯油汙

相關新聞

自認遭迫害…大陸公務員「游泳偷渡至馬祖」 上岸請路人報警自首

兩岸間偷渡過去時有所聞，近期有名大陸曹姓男子自認遭到迫害，因此從福建省黃岐半島游泳到馬祖連江縣，上岸後請路人報警並自首，...

久未出門…三重75歲老翁孤獨死在家中 身體已發黑腫脹

新北市三重區1名獨居的75歲何姓老翁，因久未出門，里長擔心發生意外，今天上午請求警方和消防隊協助，進屋發現老翁倒臥家中，...

苗栗老翁逆向撞死機車騎士 家屬提告翁涉過失致死

苗栗市中華路、為公路口昨天發生劉姓老翁開車，逆向撞死陳姓中年機車騎士案，肇事老翁驚魂未定住院觀察治療，家屬難以置信，好好...

影／見警臨檢急脫逃！越南失聯移工跳窗再跳3米水溝 雙腿骨折慘落網

新北市警方昨天深夜至八里區下罟子海邊民宅臨檢，2名越南失聯移工直接從2樓跳窗脫逃，1人扭傷腳當場被捕，另1人往暗處狂奔，...

北宜跑山釀禍！過彎跨雙黃線 重機女對撞重機男2傷

新北市坪林區北宜公路36.5公里，今天上午發生重機逆向對撞車禍。33歲陳姓女子，今天上午8時許騎大型重機行經該處時，因過...

303大停電他超速趕救學生吞罰單「沒人受困」興訟吞敗

高雄呂姓男子去年303大停電時騎乘重機狂飆，被警方開單舉發，吞下1800元的超速罰單，呂男不服，主張他是為趕去學校救援「...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦