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行駛中途爆胎失控…國一台南後壁轎車自撞護欄「車頭凹陷」 2受傷送醫
中山高台南後壁北上路段今下午發生轎車爆胎自撞路旁護欄，經激烈撞擊車頭等處凹陷，駕駛及乘客共2人送醫，初步排除酒駕，車陣一度回堵逾2公里，案由警方深入調查中。
肇事地點在北上276.3公里，時間在下午4點5分許，國道四隊初步調查，當時32歲李姓男子開車，友人坐在右前座，經過該路段時，左後輪爆胎導致車輛失控碰撞外側護欄後停於外側車道，車頭凹陷，輪胎脫落，現場一片狼藉，兩人分別擦挫傷和及腳部骨折，意識均清楚。
台南市消防局獲報，緊急調派新營、後壁消防分隊人車救援，將傷者送往嘉義長庚醫院，駕駛人酒測值為0，此事故造成車流一度回堵約2公里，國道四隊新營分隊引導車流，下午約5點26分排除，全線恢復通車。
國道四隊呼籲用路人平時應做好車輛定期保養，上路前應檢查車輛狀況，維護自身及他人行車安全。
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