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爆胎失控…國一台南轎車自撞護欄「車頭凹陷」 2傷送醫

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行駛中途爆胎失控…國一台南後壁轎車自撞護欄「車頭凹陷」 2受傷送醫

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導

中山高台南後壁北上路段今下午發生轎車爆胎自撞路旁護欄，經激烈撞擊車頭等處凹陷，駕駛及乘客共2人送醫，初步排除酒駕，車陣一度回堵逾2公里，案由警方深入調查中。

肇事地點在北上276.3公里，時間在下午4點5分許，國道四隊初步調查，當時32歲李姓男子開車，友人坐在右前座，經過該路段時，左後輪爆胎導致車輛失控碰撞外側護欄後停於外側車道，車頭凹陷，輪胎脫落，現場一片狼藉，兩人分別擦挫傷和及腳部骨折，意識均清楚。

台南市消防局獲報，緊急調派新營、後壁消防分隊人車救援，將傷者送往嘉義長庚醫院，駕駛人酒測值為0，此事故造成車流一度回堵約2公里，國道四隊新營分隊引導車流，下午約5點26分排除，全線恢復通車。

國道四隊呼籲用路人平時應做好車輛定期保養，上路前應檢查車輛狀況，維護自身及他人行車安全。

國一北上台南後壁路段下午發生轎車爆胎失控自撞護欄，現場狼藉一片。圖 ／民眾提供
國一北上台南後壁路段下午發生轎車爆胎失控自撞護欄，現場狼藉一片。圖 ／民眾提供
國一北上台南後壁路段下午發生轎車爆胎失控自撞護欄，現場輪胎脫落狼藉一片。圖 ／民眾提供
國一北上台南後壁路段下午發生轎車爆胎失控自撞護欄，現場輪胎脫落狼藉一片。圖 ／民眾提供

國道 台南 自撞

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