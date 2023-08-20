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把握暑假尾聲！桃消辦「一日小小救護員」 小朋友賣力包紮超萌

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

三民消防分隊今在東埔里市民活動中心舉辦一日小小救護員體驗活動，設置許多急救關卡，親子合力學習、實際上場操作，並由高級救護技術員，和大小朋友分享第一線的救災救護經驗，希望孩童從小建立正確急救觀念，了解日常生活中若遭遇危急狀況時，該如何做出適當處理和急救措施，具備冷靜應對的自救能力。

三民分隊表示，一日小小救護員體驗活動共設置了「我是救護小英雄」、「支援前線gogo」、「救救安妮姐姐」、「包紮固定我最行」及「消防豹沙畫創作」等五大關卡。有別於以往的宣導活動，著重於從小紮根防火知識及小小消防員體驗，本次的體驗關卡，特別融入大量的緊急救護元素，不僅讓大小朋友了解消防員執行院前緊急救護工作以外，更是寓教於樂，在各項關卡中帶來生活中實用的救護技巧。

其中又以「支援前線gogo」最受到大家熱烈迴響，想要通過關卡，必須完成兩大挑戰，首先要學會緊急危難時刻撥打119，並告訴消防隊正確的現場狀況；接著要從裝滿緊急救護器材的急救包內，挑選出正確的物品，完成任務。小朋友在玩樂中，不僅體驗救護現場的緊張氛圍，更習得在第一時間，能透過119報案及取得身邊救護資源等方式，成為救援時刻的重要關鍵人物。

桃園市消防局第一大隊三民分隊分隊長黃柏豪表示，此次宣導活動，讓小朋友實境操作模擬，如何撥打119報案、CPR+AED操作、傷口止血包紮固定等實用急救技能，希望能夠讓小朋友們在遊戲中學習，在未來面對意外發生時，能做出適當的應對和求助，具備基本的救護能力。

活動現場讓小朋友實境操作模擬，更加深救護能力。記者周嘉茹／攝影
活動現場讓小朋友實境操作模擬，更加深救護能力。記者周嘉茹／攝影
桃園市消防局三民分隊今在東埔里市民活動中心舉辦一日小小救護員體驗活動。記者周嘉茹／攝影
桃園市消防局三民分隊今在東埔里市民活動中心舉辦一日小小救護員體驗活動。記者周嘉茹／攝影
現場親子間互相學習包紮，增加救護知識。記者周嘉茹／攝影
現場親子間互相學習包紮，增加救護知識。記者周嘉茹／攝影
消防人員教導小朋友學會緊急危難時刻撥打119，並告訴消防隊正確的現場狀況。記者周嘉茹／攝影
消防人員教導小朋友學會緊急危難時刻撥打119，並告訴消防隊正確的現場狀況。記者周嘉茹／攝影

消防員 救護員 親子

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