台中「山道猴」出沒？休旅車撞路燈衝下山溝 警否認：外地遊客路不熟肇事

台中市龍井區龍井路今清晨發生休旅車撞斷路燈後衝至路旁山溝的案件，因是在龍井的偏僻道路上，引起路過民眾側目，並猜測是否又是「山道猴」出事。不過，處理警員說，該路蜿蜒，並不適合飆車，研判僅是因路不熟而肇事。

據民眾拍得的影像，當時肇事休旅車因衝下道路，被撞的樹就橫在車前，下午拖吊時，路邊聚集了不少人，路旁還另停了4輛白色轎。有人駕駛經過，猜測是「山道猴」出事。

不過警方說，這輛車是新北地區民眾租了休旅車到龍井，由龍井市區經該路往台中市區行駛，疑因速度過快，過彎時撞斷了路燈桿，還衝進路旁的樹叢裡，所幸車上5人都未受傷，並在下午叫了拖車把車拖離。因租車者需報出險而向警方報案，警方也因此知道此案。

烏日警分局犁份派出所長廖鴻隆說，龍新路偏僻，因替代道路很多，一般人很少往那兒走，加上道路蜿蜒，若是到那兒飆車，就是自找罪受。副所長張家隆也說，一、兩年來都未聽聞有飆車事件，上午此事故，據處理警員描述，應是外地人到龍井，因路不熟又一時車速過過，在過彎時未控致好才肇事。