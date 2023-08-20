男稱抖音老婆要匯230萬給他買房 警及時阻詐才未成人頭

彰化縣和美鎮62歲葉姓男子在抖音認識一名自稱住在新加坡的女子，互稱「老公」、「老婆」，女子佯稱要匯給他約新台幣230多萬投資比特幣投資，作為未來結婚的買房基金。葉男到郵局辦理約定帳戶，被行員識詖報警阻詐，員警在透過網路與假扮銀行人員的詐騙集團成員通話時，還被狠嗆「來抓我」。

警方說，「抖音老婆」邀請葉姓男子投資比特幣和投資網路商城，她有熟識的銀行界朋友可以知道投資門路，穩賺不賠，由她先匯給錢新加坡幣10萬元，換算為台幣大約230多萬投資，請他辦理約定帳戶，方便日後投資金進出使用，將來賺了錢，作為未來結婚的買房基金，

警方指出，葉男聽信後，本月10日隨即依照指示到和美鎮中寮郵局辦理約定帳戶，供匯款及投資的資金進出。但他到郵局櫃台時言詞閃爍，行員懷疑遭到詐騙，馬上通知和美警分局中寮派出所。

員警到場後，透過網路通訊與假扮銀行人員對話，對但葉男不為所動，經員警一再苦勸，表示不要相信任何聲稱可以用低成本獲得高報酬的投資方式，這都是詐騙集團的詐騙訊息，如果被騙成為人頭帳戶，往後官司打不完，就會欲哭無淚。最後才打動葉男， 停止辦理約定轉帳設定，並再將對方LINE帳號進行封鎖刪除。

和美警分局呼籲，近期詐騙案都以標榜「穩賺不賠」、「保證獲利」、「高報酬率」、「購買虛擬貨幣」、「未上市股票」等關鍵字包裝，另詐騙集團常教導被害人面對行員提問可謊稱房屋修繕、親友借貸及購買汽車等理由，來避免行員起疑心而通知警方到場。如發現疑似遭詐，求證為防詐的不二法門，有任何疑問歡迎撥打報案電話110或反詐騙專線165反詐騙諮詢專線即時查證。