影／見警臨檢急脫逃！越南失聯移工跳窗再跳3米水溝 雙腿骨折慘落網

新北市警方昨天深夜至八里區下罟子海邊民宅臨檢，2名越南失聯移工直接從2樓跳窗脫逃，1人扭傷腳當場被捕，另1人往暗處狂奔，還跳進3公尺深的排水溝渠導致雙腳骨折，最後被消防隊吊掛上岸送醫，2人均解送至移民署專勤隊。

位置偏僻的八里區下罟子海邊某2層樓老舊公寓，曾被檢舉有移工聚集賭博，蘆洲警分局八里分駐所所長鍾承餘、警員李東昇，昨天深夜11時許前往臨檢，先在1樓門前盤查越南籍1男、1女移工，身分沒有問題。

這時2樓窗邊有人探頭探腦，警方大聲喊叫：下來開門。對方沒有回應，過沒多久卻聽見屋後有重物墜地聲，員警追過去，發現2人從2樓窗戶跳下。

其中越南籍28歲范姓失聯移工的腳扭傷，當場被捕，另1人朝暗處狂奔逃脫，又從橋上跳下約3公尺深，沒什麼水的排水溝。

最後這名25歲黎姓越南籍失聯移工，雙腳骨折無法再跑，警方通知消防隊協助將他吊掛上岸，送到淡水馬偕醫院急診。2人警詢後均被解送至移民署新北專勤隊。