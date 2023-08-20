軍人經營遊戲工作室、海內外儲值賺匯差 涉詐部隊同袍2百多萬遭訴

軍人黃姓男子涉用投資線上遊戲，詐騙部隊同袍，涉誆稱以海內外儲值有價差，詐騙8萬元，又佯稱遊戲工作室投資2百萬，每月至少獲利15萬，再騙另一名同袍241萬元。士林地檢署偵結，依詐欺等罪嫌起訴黃男。

起訴指出，黃男需要用錢，竟詐騙部隊同袍，2021年1月5日向施姓同袍佯稱「線上遊戲點數海內外儲值會有匯差」從中操作有利可圖，只要投資5萬元，3個月後連本帶利可取回8萬元。施在2年內共投資8萬元，直到期限到，黃男持續推託，才發現受騙。

檢方查出，黃男行為變本加厲，2022年10月間，向饒姓同袍佯稱經營「微笑遊戲工作室」投資200萬，每月可獲取15萬至20萬元利潤。饒在當年11月4日提供名下存有93萬餘元的帳戶提款卡給黃男，10天後又補進100萬餘元。2023年1月12日，黃男涉繼續行騙，遊戲工作室和傳奇網路有戲公司合作，引誘饒繼續投資，饒當天又存進30萬元至帳戶，又交付現金供黃花用，黃共獲利241萬元。

這次黃男同樣推託還款，還涉虛構一名會計「誠誠」和饒商談取回投資款，饒得知被騙告知家人，饒的父親得知後，催促黃男還款。黃男涉用手機修圖，偽造匯款申請書，金額260萬元，今年3月間用LINE傳給饒父。

饒報案提告黃男詐欺外，也指控黃男恐嚇，因金錢糾紛涉嫌恫稱「我會把你抓起來揍、我勸你不要讓我聽到你在營區跟別人亂講我們的事，否則你後果自負」

黃男到案供稱，沒有恐嚇，都是開玩笑的話。檢方追查，2名被害人的帳戶，及提供的對話訊息、偽造的匯款申請書等，認定黃男所言虛構，且沒有其他方法獲取報酬。檢方認定，黃涉犯詐欺取財、行使變造準私文書罪，依法起訴；恐嚇部分，饒男則稱只是講到錢就被凶，沒感到害怕、心生畏怖，恐嚇罪嫌不起訴。