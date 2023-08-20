七夕將至！高市正妹帥哥警察拍短片 宣導網路交友防詐騙

七夕情人節將至，為防止假交友真詐騙，高雄市政府警察局特地找來正妹帥哥警察拍片，宣導網路交友風險。影片以時下流行的交友軟體情節，加入知名外送平台口號等趣味元素。

高市警察局透過新聞稿指出，高市警在七夕情人節前夕發布一則影片，內容點出網路交友風險性，藉以宣導假交友類型詐騙。

片中多名警察俊男、靚女擔綱演出，詮釋現代人利用各種網路平台尋友找愛的過程中，往往不一定能順利如願，若不睜大眼睛常會失敗告終，嚴重甚至遭騙。

影片開頭是2名信女到鹽埕區霞海城隍廟求月老，主角突然想到網路交友App「5Berbee」（有保佑），該App號稱任何類型的對象都找得到。

女主角在尋友過程中，靈光乍現詢問是否找得到真愛時，答案反而變得不置可否，從「都找得到」改口為「應該都找得到」。市警局藉此表達網路並不是萬能的，期待愛情之餘，更要具備冷靜思考及理性判斷力。

市警局表示，交友詐騙有許多共通點，包括居住國外無法輕易見面、在國外長大中文打字卻很流利、從事令人稱羨的工作、塑造高端形象、積極想要給承諾或締結關係、談話最後都會圍繞與金錢等。

市警局提出3招避免交友型詐騙，包括談到金錢務必當心、未見面前都是假的，以及越是條件完美的對象，越可能是甜蜜陷阱。時下網路交友管道繁多，許多不肖分子藉此詐騙，呼籲大家在追尋幸福的道路上，更應謹慎小心。