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新北「行人地獄」中和警持續大執法 不禮讓行人已開罰5216件

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

警方在重要路口加強取締。記者黃子騰／翻攝
警方在重要路口加強取締。記者黃子騰／翻攝
新北市中和區昨天發生公車轉彎撞死老翁憾事。中和警為守護用路人安全，持續執行路口大執法，在中和地區易肇事路段路口，針對重點時段加強路口及周邊道路執法，並對汽機車駕駛未停讓行人加強進行取締。總計今年1月至今共取締路口不停讓行人5216件、闖紅燈1萬543件、超速1萬2251件，有效遏止交通違規行為。

中和警方表示，新修正道路交通管理處罰條例已於6月30日實施，車輛不停讓行人最高得處6000元罰款。若因未讓行人致人受傷者，吊扣駕駛執照一年；致人重傷或死亡者，則吊銷其駕駛執照。自新法施行上路後，中和警共取締「路口不停讓行人」695件、「行人違規」546件。

此外為維護重點路口交通安全，中和警也主動分析易肇事路口及聯繫相關路權機關進行現地會勘，期透過交通工程改善措施，有效減少事故發生、提升用路安全。

中和分局長陳忠龍呼籲，大型車在交岔路口轉彎時因車身軸距較長，內輪差也較一般車輛為大，且因車體結構導致視野盲區也較其他車種大，「內輪差」往往成為死亡陷阱，呼籲駕駛要提高警覺心，行經路口慢看停，停讓行人優先通行，同時應減速通過路口。行人欲通過路口時也應停看聽，注意前方及左右交通狀況，遵守交通規則。

警方攔查公車。記者黃子騰／翻攝
警方攔查公車。記者黃子騰／翻攝

路口不停讓行人 路權

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