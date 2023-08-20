新北「行人地獄」中和警持續大執法 不禮讓行人已開罰5216件

警方在重要路口加強取締。記者黃子騰／翻攝 新北市中和區昨天發生公車轉彎撞死老翁憾事。中和警為守護用路人安全，持續執行路口大執法，在中和地區易肇事路段路口，針對重點時段加強路口及周邊道路執法，並對汽機車駕駛未停讓行人加強進行取締。總計今年1月至今共取締路口不停讓行人5216件、闖紅燈1萬543件、超速1萬2251件，有效遏止交通違規行為。

中和警方表示，新修正道路交通管理處罰條例已於6月30日實施，車輛不停讓行人最高得處6000元罰款。若因未讓行人致人受傷者，吊扣駕駛執照一年；致人重傷或死亡者，則吊銷其駕駛執照。自新法施行上路後，中和警共取締「路口不停讓行人」695件、「行人違規」546件。

此外為維護重點路口交通安全，中和警也主動分析易肇事路口及聯繫相關路權機關進行現地會勘，期透過交通工程改善措施，有效減少事故發生、提升用路安全。