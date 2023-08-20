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畢業生疑情傷走不出…返回校園意外墜樓重傷 送加護病房救回一命
新北市板橋區致理科技大學，昨天下午發生墜樓意外。1名剛畢業的23歲陳姓女子，昨天返回校園後竟從校內大樓4樓處墜下，當場倒臥血泊失去意識。警消獲報趕抵將陳女送往亞東醫院急救，所幸陳女經急救後已脫離生命危險，但因頭部重創及雙腳骨折，目前仍在加護病房觀察中。陳女墜樓確切原因正由警方調查。
據了解，墜樓的陳姓女子，昨天（19日）下午4時許跟朋友表示心情不好要去學校。友人聽到陳女情緒低落十分擔心，立即報警。海山警方獲報趕抵學校，驚見陳女已從4樓墜落倒在血泊中，立即通報救護車將陳女送醫搶救，所幸經搶救後已無生命危險，目前在加護病房觀察中。
警方初步釐清，陳女疑因感情因素才會墜樓，警方將待陳女狀況穩定後再行詢問，以釐清確切墜樓原因。
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