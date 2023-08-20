日本妹來台自由行丟錢包 北市帥警借1萬...收到手寫卡片超感動

綾乃小姐跟奈津美小姐把放天燈的照片跟員警的合照製作成感謝卡，送給陳員，上面寫到「多虧了您和您的團隊，我們的台灣之行非常愉快，請到日本來拜訪我們」。記者翁至成／翻攝 兩名日籍女子來台自由行，一人途中不慎遺失錢包，缺錢之際要去銀行提領，卻因沒有海外授權無法領錢，2人正愁等等還要去九份玩，怕行程被打壞焦急求助，派出所警員陳昱豪得知，二話不說「自掏腰包」領1萬元給對方。2人心存感激如期去九份玩，離台前不僅歸還1萬元，更送上放天燈、員警合照的卡片，並手寫「多虧了您我們的台灣之行非常愉快」「我愛台灣」，根本是另類的國民外交。

大安分局敦化南路派出所7月23日中午獲報，有2名日籍女子在銀行需要協助，詢問得知是錢包在中山區不見了，已經報案，由於2人身上僅存日幣和信用卡片，來到大安區京城銀行要提款，卻因沒有授權不能領錢，焦急的不知如何是好。

警方協助把2人帶回派出所了解，警員陳昱豪、李哲宏、翁豪廷透過翻譯軟體溝通，得知綾乃小姐跟奈津美小姐是朋友，都年約25歲，一起來台自由行，旅程來到倒數第二天，原本預計今天要去九份玩，卻因為遺失錢包的插曲，計畫可能泡湯。

警員陳昱豪獲悉困境，二話不說，願意借1萬元給2人，讓他們好好享受之後的旅程，由於金額龐大，綾乃小姐跟奈津美小姐還透過翻譯軟體反問「你相信我們嗎？」陳昱豪看到後笑笑的說「沒問題的，妳們看起來是好人」。