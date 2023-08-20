快訊

北宜公路真實版山道猴子！逆向迎面撞3傷「人車噴飛畫面曝光」

為「副手」一事向李佳芬道歉 郭台銘嘆媒體各種捕風捉影

對流發展旺 大雨開轟5縣市 慎防雷擊強風

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日本妹來台自由行丟錢包 北市帥警借1萬...收到手寫卡片超感動

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

綾乃小姐跟奈津美小姐把放天燈的照片跟員警的合照製作成感謝卡，送給陳員，上面寫到「多虧了您和您的團隊，我們的台灣之行非常愉快，請到日本來拜訪我們」。記者翁至成／翻攝
綾乃小姐跟奈津美小姐把放天燈的照片跟員警的合照製作成感謝卡，送給陳員，上面寫到「多虧了您和您的團隊，我們的台灣之行非常愉快，請到日本來拜訪我們」。記者翁至成／翻攝
兩名日籍女子來台自由行，一人途中不慎遺失錢包，缺錢之際要去銀行提領，卻因沒有海外授權無法領錢，2人正愁等等還要去九份玩，怕行程被打壞焦急求助，派出所警員陳昱豪得知，二話不說「自掏腰包」領1萬元給對方。2人心存感激如期去九份玩，離台前不僅歸還1萬元，更送上放天燈、員警合照的卡片，並手寫「多虧了您我們的台灣之行非常愉快」「我愛台灣」，根本是另類的國民外交。

大安分局敦化南路派出所7月23日中午獲報，有2名日籍女子在銀行需要協助，詢問得知是錢包在中山區不見了，已經報案，由於2人身上僅存日幣和信用卡片，來到大安區京城銀行要提款，卻因沒有授權不能領錢，焦急的不知如何是好。

警方協助把2人帶回派出所了解，警員陳昱豪、李哲宏、翁豪廷透過翻譯軟體溝通，得知綾乃小姐跟奈津美小姐是朋友，都年約25歲，一起來台自由行，旅程來到倒數第二天，原本預計今天要去九份玩，卻因為遺失錢包的插曲，計畫可能泡湯。

警員陳昱豪獲悉困境，二話不說，願意借1萬元給2人，讓他們好好享受之後的旅程，由於金額龐大，綾乃小姐跟奈津美小姐還透過翻譯軟體反問「你相信我們嗎？」陳昱豪看到後笑笑的說「沒問題的，妳們看起來是好人」。

沒想到隔天中午，綾乃小姐跟奈津美小姐就帶著家人從日本緊急匯來的1萬元，至派出所還錢，還分享去九份放天燈的趣事，天燈上大大寫著「謝謝敦化南路派出所」，更意外的是，2人還把放天燈照片跟員警的合照製作成感謝卡送給陳員，上面寫到「多虧了您和您的團隊，我們的台灣之行非常愉快，請到日本來拜訪我們」「我愛台灣」，互動中有滿滿的感謝和溫暖，最後3人還一起去吃火鍋，堪屬另類的國民外交。

綾乃小姐（左）跟奈津美小姐（右）跟警員陳昱豪（中）開心合照留念。記者翁至成／翻攝
綾乃小姐（左）跟奈津美小姐（右）跟警員陳昱豪（中）開心合照留念。記者翁至成／翻攝
大安分局敦化南路派出所警員（左起）李哲宏、陳昱豪、翁豪廷。記者翁至成／翻攝
大安分局敦化南路派出所警員（左起）李哲宏、陳昱豪、翁豪廷。記者翁至成／翻攝
綾乃小姐（右）跟奈津美小姐（左）跟警員陳昱豪（中）開心合照留念。記者翁至成／翻攝
綾乃小姐（右）跟奈津美小姐（左）跟警員陳昱豪（中）開心合照留念。記者翁至成／翻攝
綾乃小姐跟奈津美小姐透過警方的幫助，順利到九份旅遊，返還1萬元時也分享他們放天燈的照片，天燈上大大寫著「謝謝敦化南路派出所」。記者翁至成／翻攝
綾乃小姐跟奈津美小姐透過警方的幫助，順利到九份旅遊，返還1萬元時也分享他們放天燈的照片，天燈上大大寫著「謝謝敦化南路派出所」。記者翁至成／翻攝

天燈 九份 日本 警察

延伸閱讀

日本觀賞鸕鶿捕魚船隻擱淺 台灣夫婦輕傷

見習網美小吳撞日本男公關　合體同框照曝光網驚：像到分不清

NBA／沒進奧運就從國家隊引退 渡邊雄太：請大家借給我力量

北市坑洞與極端氣候有關？林延鳳批李四川甩鍋、卸責

相關新聞

海洋廣場看海驚見浮屍！身上有2萬多元現金 檢警查落水死因

年近70歲的陳姓男子今天被人在基隆海洋廣場水域漂流，基隆港警、消將他救上岸，明顯死亡。警方在陳的褲袋找到皮夾，裡面有2萬...

日本妹來台自由行丟錢包 北市帥警借1萬...收到手寫卡片超感動

兩名日籍女子來台自由行，一人途中不慎遺失錢包，缺錢之際要去銀行提領，卻因沒有海外授權無法領錢，2人正愁等等還要去九份玩，...

新北公車左轉輾斃老翁 資深司機一針見血直指肇事原因

新北市中和82歲林姓老翁，昨天在行人穿越道上過馬路時，遭左轉公車撞上還被拖行20公尺當場慘死，肇事的邱姓女公車司機被依過...

7旬伯從3樓摔落！路過議員及時徒手接住 網讚：有你真好

70歲林姓男子家住屏東縣萬丹鄉，昨下午因精神狀況不佳，從住家3樓掉到2樓遮雨蓬後卡住，再往1樓跌落時被路過的縣議員洪宗麒...

303大停電他超速趕救學生吞罰單「沒人受困」興訟吞敗

高雄呂姓男子去年303大停電時騎乘重機狂飆，被警方開單舉發，吞下1800元的超速罰單，呂男不服，主張他是為趕去學校救援「...

新北「行人地獄」公車輾斃老翁 兒痛哭：爸只是出門散步竟被撞死

新北市中和區82歲林姓男子，昨天上午在行人穿越道過馬路時，慘遭左轉公車撞上還拖行20公尺，雖經送醫搶救仍宣告不治。林男兒...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦