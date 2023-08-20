快訊

北宜公路真實版山道猴子！逆向迎面撞3傷「人車噴飛畫面曝光」

為「副手」一事向李佳芬道歉 郭台銘嘆媒體各種捕風捉影

對流發展旺 大雨開轟5縣市 慎防雷擊強風

「槍不要對我」警持辣椒槍攔查 失聯移工爆口角畫面曝

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

外籍駕駛不滿員警持辣椒槍，雙方爆發激烈口角。記者周嘉茹／翻攝
外籍駕駛不滿員警持辣椒槍，雙方爆發激烈口角。記者周嘉茹／翻攝
近日網路流傳一段畫面，桃園市龜山區捷運A7站附近，警方攔查可疑車輛查獲失聯移工，而駕駛不滿員警持辣椒槍，雙方爆發激烈口角。龜山分局表示，當時車上全為外籍移工，其中後座3名乘客全拿不出證件，經查3名皆為越南籍失聯移工，全案經警詢後解送桃園專勤隊收容等待遣返。

警方指出，上月7日下午5點多，龜山區文禾路與文化一路口，正值擔服巡邏勤務的大華派出所員警發現一輛可疑小客車，乘客皆未繫安全帶，經上前攔查發現除駕駛外，後座3名乘客皆無法提供身分證明資料文件，查詢過程中還發現駕駛將車上可疑證件遞交給後座乘客。

對此警方進一步詢問，駕駛支吾其詞無法配合，還不滿警方持辣椒槍在車窗邊，對此員警強調辣椒槍僅為自保，不會隨意噴灑，但雙方仍發生激烈口角。因後座3名乘客無法提供真實身分資料查證，員警依法遂將3人帶回派出所查詢，經查3名皆為越南籍失聯移工，全案經警詢後依違反入出國及移民法，解送桃園專勤隊收容等待遣返。

後座3名乘客皆為越南籍失聯移工，全案經警詢後依法解送桃園專勤隊收容等待遣返。記者周嘉茹／翻攝
後座3名乘客皆為越南籍失聯移工，全案經警詢後依法解送桃園專勤隊收容等待遣返。記者周嘉茹／翻攝

移工 桃園 越南

延伸閱讀

影／越南移工台中酒駕騎車 遇警開溜釀車禍仍落網

桃警深夜取締噪音車 5成仍超標還逮3毒蟲

影／失聯移工巧遇永康警棄車狂奔 瘦小女警追400米撲倒逮捕

影／「每天都在大逃殺」 豐原公老坪改裝車車聚警攔查

相關新聞

海洋廣場看海驚見浮屍！身上有2萬多元現金 檢警查落水死因

年近70歲的陳姓男子今天被人在基隆海洋廣場水域漂流，基隆港警、消將他救上岸，明顯死亡。警方在陳的褲袋找到皮夾，裡面有2萬...

日本妹來台自由行丟錢包 北市帥警借1萬...收到手寫卡片超感動

兩名日籍女子來台自由行，一人途中不慎遺失錢包，缺錢之際要去銀行提領，卻因沒有海外授權無法領錢，2人正愁等等還要去九份玩，...

新北公車左轉輾斃老翁 資深司機一針見血直指肇事原因

新北市中和82歲林姓老翁，昨天在行人穿越道上過馬路時，遭左轉公車撞上還被拖行20公尺當場慘死，肇事的邱姓女公車司機被依過...

7旬伯從3樓摔落！路過議員及時徒手接住 網讚：有你真好

70歲林姓男子家住屏東縣萬丹鄉，昨下午因精神狀況不佳，從住家3樓掉到2樓遮雨蓬後卡住，再往1樓跌落時被路過的縣議員洪宗麒...

303大停電他超速趕救學生吞罰單「沒人受困」興訟吞敗

高雄呂姓男子去年303大停電時騎乘重機狂飆，被警方開單舉發，吞下1800元的超速罰單，呂男不服，主張他是為趕去學校救援「...

新北「行人地獄」公車輾斃老翁 兒痛哭：爸只是出門散步竟被撞死

新北市中和區82歲林姓男子，昨天上午在行人穿越道過馬路時，慘遭左轉公車撞上還拖行20公尺，雖經送醫搶救仍宣告不治。林男兒...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦