「槍不要對我」警持辣椒槍攔查 失聯移工爆口角畫面曝
近日網路流傳一段畫面，桃園市龜山區捷運A7站附近，警方攔查可疑車輛查獲失聯移工，而駕駛不滿員警持辣椒槍，雙方爆發激烈口角。龜山分局表示，當時車上全為外籍移工，其中後座3名乘客全拿不出證件，經查3名皆為越南籍失聯移工，全案經警詢後解送桃園專勤隊收容等待遣返。
警方指出，上月7日下午5點多，龜山區文禾路與文化一路口，正值擔服巡邏勤務的大華派出所員警發現一輛可疑小客車，乘客皆未繫安全帶，經上前攔查發現除駕駛外，後座3名乘客皆無法提供身分證明資料文件，查詢過程中還發現駕駛將車上可疑證件遞交給後座乘客。
對此警方進一步詢問，駕駛支吾其詞無法配合，還不滿警方持辣椒槍在車窗邊，對此員警強調辣椒槍僅為自保，不會隨意噴灑，但雙方仍發生激烈口角。因後座3名乘客無法提供真實身分資料查證，員警依法遂將3人帶回派出所查詢，經查3名皆為越南籍失聯移工，全案經警詢後依違反入出國及移民法，解送桃園專勤隊收容等待遣返。
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