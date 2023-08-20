「槍不要對我」警持辣椒槍攔查 失聯移工爆口角畫面曝

外籍駕駛不滿員警持辣椒槍，雙方爆發激烈口角。記者周嘉茹／翻攝 近日網路流傳一段畫面，桃園市龜山區捷運A7站附近，警方攔查可疑車輛查獲失聯移工，而駕駛不滿員警持辣椒槍，雙方爆發激烈口角。龜山分局表示，當時車上全為外籍移工，其中後座3名乘客全拿不出證件，經查3名皆為越南籍失聯移工，全案經警詢後解送桃園專勤隊收容等待遣返。

警方指出，上月7日下午5點多，龜山區文禾路與文化一路口，正值擔服巡邏勤務的大華派出所員警發現一輛可疑小客車，乘客皆未繫安全帶，經上前攔查發現除駕駛外，後座3名乘客皆無法提供身分證明資料文件，查詢過程中還發現駕駛將車上可疑證件遞交給後座乘客。