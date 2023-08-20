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7旬伯從3樓摔落！路過議員及時徒手接住 網讚：有你真好
70歲林姓男子家住屏東縣萬丹鄉，昨下午因精神狀況不佳，從住家3樓掉到2樓遮雨蓬後卡住，再往1樓跌落時被路過的縣議員洪宗麒及時抱住，所幸林男僅受輕傷，而出手救援的洪宗麒則腳扭傷，驚悚一瞬間讓附近民眾嚇出一身冷汗。議員洪宗麒事後將過程發至臉書引起議論，不少人大讚議員佛心、很勇敢。
警方指出，林男昨天精神狀況不穩定，於下午1點27分左右從萬丹鄉社皮住家3樓掉落到2樓的遮雨蓬後，傳出巨大聲響，被正在開車跑行程的縣議員洪宗麒與鄉代羅司倫正巧遇上。
洪宗麒見狀趕緊下車快步向前，將往1樓摔落的林男徒手接住，意外造成他腳扭傷、林男輕微擦挫傷，送醫救治無大礙，洪事後將過程發至議員臉書粉絲專頁，被許多網友稱讚「有你真好」。
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