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電動滑板車仿山道猴跑台7乙！車速66K網熱議 警要開罰

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導

復興區台7乙線出現電動滑板車跑飛快，最高車速66公里，機車追不上。圖／取自臉書「重機車友|各區路況天氣‧資訊分享中心」
復興區台7乙線出現電動滑板車跑飛快，最高車速66公里，機車追不上。圖／取自臉書「重機車友|各區路況天氣‧資訊分享中心」
Youtuber影片山道猴子」全台爆紅，一網友在臉書社團po出影片，發現1輛電動滑板車行駛台7乙線，1輛機車跟在後頭錄影，機車車速最高達66公里，竟沒有超越電動滑板車，大溪警方今天中午表示，電動滑板車依規定不能行駛道路，且車速太高，違反道路交通管理處罰條例規定，將處1200元至3600元罰鍰。

網友在臉書PO出影片，一輛機車跟隨一輛電動滑板車，在桃園市復興區台7乙線行駛，根據機車行車記錄器顯示，從時速40幾公里到最高66公里，機車仍未追上電動滑板車，畫面還經過幾個彎道，行車記錄器錄影4分多鐘，未見警方攔查取締。

該影片PO出，因為近日山道猴子爆紅，台7乙線也是山道猴子跑山路之一，引起網友熱議，網友紛紛留言，「電動滑板車不是不能在一般道路行駛？」、「很安全啊怎麼了？不就跟四輪大爺在國道上看到重機一樣」，也有網友說，電動滑板車這麼猛能跑到50以上，這台有改喔？」、「我想知道那個型號的滑板車那麼會跑？」及「沒有車牌一切都好辦」。

大溪警方表示，民眾使用電動滑板車行駛台7乙道路影片，電動滑板車不能行駛道路，行為人已違反道路交通管理處罰條例第69條第5項規定，將處1200元以上、3,600元以下罰鍰，並禁止行駛或使用，呼籲民眾注意不要違規。

復興區台7乙線出現電動滑板車跑飛快過彎，速度最高達66公里，機車追不上。圖／取自臉書「重機車友|各區路況天氣‧資訊分享中心」
復興區台7乙線出現電動滑板車跑飛快過彎，速度最高達66公里，機車追不上。圖／取自臉書「重機車友|各區路況天氣‧資訊分享中心」

山道猴子 影片

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