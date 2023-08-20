登山遊客增後山僅有1小隊 尖石鄉爭取成立新消防小隊

新竹縣尖石鄉幅員遼闊，面積約527平方公里，是竹縣面積最大的行政區，不過現今卻只有尖石分隊、田埔小隊兩個消防隊駐守。議員劉建民指出，光是田埔小隊到鎮西堡、司馬庫斯，來回就需要2小時，加上登山、露營遊客增多，壓縮部落就醫資源，希望爭取後山增加消防小隊。新竹縣消防局也表示已盤點現有資源，最快明年規劃田埔小隊升格為分隊，增加人車進駐。

劉建民指出，尖石分隊位於前山，距離田埔小隊27公里遠，光車程來回就要2小時，後山的主要道路竹60線總共40多公里，田埔小隊在26公里處，不過光是田埔小隊到鎮西堡、司馬庫斯，來回就需要2小時，更別說送醫下山要花掉半天時間，這段時間若部落再出意外，或有遊客發生山難、需要就醫，就沒有救護資源，或是要等待尖石分隊前來支援，也因路途遙遠恐延誤就醫。

劉建民說，他之前有爭取在後山成立救護班，但因人員還是需要專業和授權，若在執勤途中發生意外，責任歸屬也是一項考量。

尖石鄉長曾國大也說，尖石後山急需消防和救護資源，會有這樣需求是因為後山幅員遼闊，往往因路途遙遠，影響救災和救護，不管山難還是救護都要半天時間，先前鄉公所也向消防爭取在後山設立小隊，消防局也支持，但是據點還需要評估、盤點資源。

曾國大說，原有考慮警局閒置的玉峰所，但由於該處路途狹窄，不利於消防、救護車出入，而現有建物方面，警局廢棄的石磊所，現在撥用給石磊國小當作課輔空間使用，這邊還有腹地、建蔽率也沒超過，未來若消防局爭取到經費，可直接整修後讓消防小隊直接進駐。

新竹縣消防局長陳中振表示，由於廳舍新建用地取得困難、爭取興建經費期程也相當漫長，動輒需要3至5年時間，當務之急是把田埔升格為分隊，如此一來花費預算也低，還能盡快服務後山鄉親。

陳中振表示，目前田埔小隊人力配置為5名消防員和1名替代役男，1天有3人上班，2人出救護班、1人值班，有突發需請尖石分隊支援。人力部分，由於編成分隊預計要有12個人力，將規劃積極向中央爭取員額，盼114年能爭取到36人，明年也將先行整修田埔小隊廳舍，初步完善田埔分隊建置。