南屯警專長尋人的前五名占三人 不只找人還得當和事佬撮合

台中市警局上周表揚今年第二季的尋人高手前五名，其中南屯警分局就有三名警員上榜，其中春社所警員陳宏霖更是榜上常客，今年也拿下亞軍，過去也曾在一年找回52名失蹤人口，獲警政署表揚，陳還跟同事分享尋人訣竅，也常說「找人不難，撮合關係才不易」。

台中市警局在上周頒發今年第二季失蹤人口協尋評鑑工作，前五名分別是為二分局永興所警員沈修安，尋獲18名；四分局春社所警員陳宏霖，尋獲12名；霧峰分局內新所警員蔡宏旻，尋獲7名；四分局春社所警員莊又銓，尋獲7名；四分局大墩所警員林其鋒，尋獲5名，其中第四警分局包辦3名。

第四警分局說，春社所警員陳宏霖是榜上常客，除了此次獲獎之外，2019年間曾因52名失蹤人口，獲選警政署協尋達人認證，陳也不吝分享自己的經驗，手把手教學同仁，從查尋系統中逐一過濾清查，甚至犧牲休假時間，分析比對失蹤者去向，這份為民服務的熱忱也間接影響周圍同事，讓更多同仁願意投入查尋失蹤人口的行列，分局才能在這季評鑑成績斐然。

陳宏霖也分享，有時找到人不難，難的是還要搓和失聯者與家人的關係，過去曾處理過洪女與丈夫口角，氣得帶1歲兒子離家的案例，當時得知洪女一家經濟狀況不佳，小孩還罹患身心障礙，所以常因家庭開支口角，所以他還得當「和事佬」，甚至協助贈送泡麵、食用油等物資，讓洪女能重回家庭，與丈夫修補關係。