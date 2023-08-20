新北公車左轉輾斃老翁 資深司機一針見血直指肇事原因
新北市中和82歲林姓老翁，昨天在行人穿越道上過馬路時，遭左轉公車撞上還被拖行20公尺當場慘死，肇事的邱姓女公車司機被依過失致死罪嫌送辦，還將被開罰並吊銷駕照。資深張姓公車司機表示，公司都有嚴格規定，在路口轉彎時一定要停下確認後才能轉，這名肇事司機可能因看到前車都過了就跟著過才會釀禍。
駕駛公車已9年的張姓司機透露，因駕駛座左側有A柱會遮擋視線，公司之前有明確規定，大路口要轉彎時要慢速或是停下來觀察確認後才能轉，但有時司機會擔心後車追撞，不太敢完全停下來。自己會放慢速度，頭探出去避開死角確認，或是按一下喇叭提醒行人。後來停讓行人新法實施後，公司也嚴格規定不論在大、小路口轉彎時都必須停下觀察，就是為了避免任何意外情形發生。
張姓司機表示，公司為了確保駕駛都有遵守規定，會不定期抽查公車上的行車紀錄器，若發現駕駛在路口未依規定停下來確認，會被公司記警告或是扣錢。近期修法後，公司更將原本大路口要停下來確認的規定，擴及到不管大小路口都要停下來確認。昨天這名邱姓女駕駛事發當時，因已有2輛車在她前面先行左轉，張男懷疑邱女可能因見到前車都左轉，以為路口安全才會跟著左轉。但張男指出，不管大車或小車，在轉彎時本來就應該加強注意，一定要確實做好停下來確認的動作，才能避免憾事發生。
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