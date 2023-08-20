快訊

現金不流行了？ 細看台灣三大貪官案 收賄手法如今更進化

柯文哲力挺高虹安 「一人毀全黨」焦慮在民眾黨內蔓延

李玟生前用命維護「好聲音」學員 王澤鵬發長文還原總決賽內幕

303大停電他超速趕救學生吞罰單「沒人受困」興訟吞敗

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

去年台電興達電廠爆炸造成全台大停電，呂姓男子奔赴學校救援吞下超速罰單，但法官認為不符緊急避難要件，判他敗訴。記者劉學聖／攝影
去年台電興達電廠爆炸造成全台大停電，呂姓男子奔赴學校救援吞下超速罰單，但法官認為不符緊急避難要件，判他敗訴。記者劉學聖／攝影
高雄呂姓男子去年303大停電時騎乘重機狂飆，被警方開單舉發，吞下1800元的超速罰單，呂男不服，主張他是為趕去學校救援「受困」的小學生，打行政訴訟爭取撤罰，法院審理時，法官發現當時小學生只是要做快篩缺少照明設備，並沒有受困，不符緊急避難免罰要件，判呂男敗訴。

台電興達電廠去年3月3日上午發生爆炸，造成全台超過500戶停電，在國小擔任志工的呂男，發現有小學生受困地下室，於是帶著設備沿三民區民族一路北向南狂飆，結果因超速被警方開單告發。

吞下超速罰單的呂男不滿，認為當時全高雄交通要道皆交通癱瘓、號誌失靈，他接到學校通知，稱有小學生因停電無照明設備受困地下室，才會拿著設備趕往學校，中間因號誌失靈，才不得以騎重機行駛在速限較低的機車道上。

呂男主張當時他違規是屬於可能危及生命財產安全之救援行為等「急迫性」狀況，按理應該符合避免緊急危難的免罰要件，提行政訴訟爭取撤罰。

法院審理時，法官傳國小的另名志工到院作證，發現停電當天呂男所謂的「緊急」狀況，只是小朋友為了隔天音樂比賽做快篩，才會請呂男帶照明設備到學校協助，讓校方盡早完成快篩工作，並沒有要求呂超速趕到學校，「這是違法且關乎生命，只要求呂快點到而已」。

法官認為，呂接到求助電話時是10點13分，距離快篩開始的時間還有近2小時，並沒有超速趕到學校的必要性，而緊急避難的免罰要件，須客觀上有他人生命遇到緊急危難狀態，呂男當時超速狀況，並不符免罰要件，判他敗訴。

小學生 停電

延伸閱讀

LINE瘋傳20日實施新交通罰則？ 警駁「假訊息」揭正確版本

Ferrari Enzo設計師在日本嚴重超速88公里被逮！會因此入獄嗎？

竹市1665戶晚間無預警停電！疑斷路器故障跳脫 台電急搶修

王陽明試駕900萬BMW名車 街頭超速警將通知到案說明

相關新聞

海洋廣場看海驚見浮屍！身上有2萬多元現金 檢警查落水死因

年近70歲的陳姓男子今天被人在基隆海洋廣場水域漂流，基隆港警、消將他救上岸，明顯死亡。警方在陳的褲袋找到皮夾，裡面有2萬...

新北公車左轉輾斃老翁 資深司機一針見血直指肇事原因

新北市中和82歲林姓老翁，昨天在行人穿越道上過馬路時，遭左轉公車撞上還被拖行20公尺當場慘死，肇事的邱姓女公車司機被依過...

303大停電他超速趕救學生吞罰單「沒人受困」興訟吞敗

高雄呂姓男子去年303大停電時騎乘重機狂飆，被警方開單舉發，吞下1800元的超速罰單，呂男不服，主張他是為趕去學校救援「...

新北「行人地獄」公車輾斃老翁 兒痛哭：爸只是出門散步竟被撞死

新北市中和區82歲林姓男子，昨天上午在行人穿越道過馬路時，慘遭左轉公車撞上還拖行20公尺，雖經送醫搶救仍宣告不治。林男兒...

薰蚊釀禍？新港驚傳深夜火警 老老相依母子1死1重傷

嘉義縣新港鄉今凌晨2點多驚傳住宅火警，老老相依母子一死一重傷。平房外的庭園堆滿雜物，疑為薰蚊釀火災，火勢、濃煙猛烈，92...

影／攝影師公園隨機拍路人索討費用 南警：恐涉強制罪

台南網友在網路PO網爆料，自稱男攝影師在台南公園隨機拍攝路人後，上前索討費用，被索討的人拒絕支付。 市警五分局今天說，男...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦