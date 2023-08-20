303大停電他超速趕救學生吞罰單「沒人受困」興訟吞敗

去年台電興達電廠爆炸造成全台大停電，呂姓男子奔赴學校救援吞下超速罰單，但法官認為不符緊急避難要件，判他敗訴。記者劉學聖／攝影 高雄呂姓男子去年303大停電時騎乘重機狂飆，被警方開單舉發，吞下1800元的超速罰單，呂男不服，主張他是為趕去學校救援「受困」的小學生，打行政訴訟爭取撤罰，法院審理時，法官發現當時小學生只是要做快篩缺少照明設備，並沒有受困，不符緊急避難免罰要件，判呂男敗訴。

台電興達電廠去年3月3日上午發生爆炸，造成全台超過500戶停電，在國小擔任志工的呂男，發現有小學生受困地下室，於是帶著設備沿三民區民族一路北向南狂飆，結果因超速被警方開單告發。

吞下超速罰單的呂男不滿，認為當時全高雄交通要道皆交通癱瘓、號誌失靈，他接到學校通知，稱有小學生因停電無照明設備受困地下室，才會拿著設備趕往學校，中間因號誌失靈，才不得以騎重機行駛在速限較低的機車道上。

呂男主張當時他違規是屬於可能危及生命財產安全之救援行為等「急迫性」狀況，按理應該符合避免緊急危難的免罰要件，提行政訴訟爭取撤罰。

法院審理時，法官傳國小的另名志工到院作證，發現停電當天呂男所謂的「緊急」狀況，只是小朋友為了隔天音樂比賽做快篩，才會請呂男帶照明設備到學校協助，讓校方盡早完成快篩工作，並沒有要求呂超速趕到學校，「這是違法且關乎生命，只要求呂快點到而已」。

法官認為，呂接到求助電話時是10點13分，距離快篩開始的時間還有近2小時，並沒有超速趕到學校的必要性，而緊急避難的免罰要件，須客觀上有他人生命遇到緊急危難狀態，呂男當時超速狀況，並不符免罰要件，判他敗訴。