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影／攝影師公園隨機拍路人索討費用 南警：恐涉強制罪

聯合報／ 記者黃宣翰／即時報導

台南網友在網路PO網爆料，自稱男攝影師在台南公園隨機拍攝路人後，上前索討費用，被索討的人拒絕支付。 市警五分局今天說，男子行為可能觸犯強制罪嫌，將加強台南車站、台南公園及轉運站巡邏，防止類似事件發生。

網友在社會事新聞影音社群臉書刊出自稱是男攝影師在台南公園隨機拍攝路人後，上前索討費用，被索討的人拒絕支付。男攝影師說他用所有生活費買相機，他的相機10萬5千元，拍一張照要20元、30元被拍照的人就跑掉，有人還給他100元。

台南市警五分局表示，北門所目前並未受理相關報案，該男子行為可能觸犯刑法304條強制罪嫌，用強暴、脅迫方式，要人去做沒有義務要做的事，可處3年以下徒刑、拘役或是9千元以下罰金，或社會秩序維護法第68條強賣物品之規定，可處3日以下拘留或1萬2千元以下罰鍰。

北門派出所將主動調閱監視器調查，如行為屬實，將依法究辦，並加強台南車站、台南公園及轉運站之巡邏，防止類似事件發生。民眾如遇到類似情況，請撥打110報案，警方將立即到場處理。

網友在網路PO網爆料，自稱男攝影師在台南公園隨機拍攝路人後，上前索討費用，被索討的人拒絕支付。 圖／翻攝自社會事新聞影音社群臉書
網友在網路PO網爆料，自稱男攝影師在台南公園隨機拍攝路人後，上前索討費用，被索討的人拒絕支付。 圖／翻攝自社會事新聞影音社群臉書

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