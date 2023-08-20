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新北「行人地獄」公車輾斃老翁 兒痛哭：爸只是出門散步竟被撞死

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

一輛台北客運公車昨天上午行經新北市中和區壽德街口左轉民德路時，疑似未停讓行人，走在行人穿越道的82歲林姓男子慘遭公車輾壓右前車輪下不幸身亡。記者王長鼎／翻攝
一輛台北客運公車昨天上午行經新北市中和區壽德街口左轉民德路時，疑似未停讓行人，走在行人穿越道的82歲林姓男子慘遭公車輾壓右前車輪下不幸身亡。記者王長鼎／翻攝
新北市中和區82歲林姓男子，昨天上午在行人穿越道過馬路時，慘遭左轉公車撞上還拖行20公尺，雖經送醫搶救仍宣告不治。林男兒子聽聞噩耗趕抵醫院，見到父親慘死不禁痛哭失聲，無法相信父親只是出門散步竟會被撞死。警方詢後將肇事的邱姓女司機依過失致死罪嫌移送法辦，也將加強取締汽機車駕駛未停讓行人。

從車禍現場監視器畫面中發現，林男當時在中和區民德路與壽德路口要過馬路時，有一輛大貨車左轉通過，林男見大貨車通過後才開始走上行人穿越道，但卻有一輛汽車及機車未禮讓行人，仍從林男眼前及身後經過，林男等待車輛通過後持續往前走，不料此時竟遭左轉的台北客運公車撞上，還被拖行將近20公尺受困在輪下。警消獲報趕抵將林男救出時，發現他已無生命跡象，緊急送往板橋亞東醫院急救後仍宣告不治。

林男兒子接獲警方通知焦急地趕往醫院，但見到的卻是父親冰冷的遺體，當場痛哭失聲。林男兒子難過的向警方表示，父親平常都會出門到住家附近散步，昨天也如平時一樣出門散步，沒想到只是單純的出外散步，竟然遭公車撞死。

中和警方到場，經蒐證及勘驗監視器、行車紀錄器後，認為駕駛公車的邱女行經行人穿越道未禮讓才會釀禍，詢後將邱女依過失致死罪嫌送辦。新北市交通局昨天也依公路法對公車業者開罰9萬元，並將待警方開立罰單送交新北市交通事件裁決處後，吊銷邱姓女駕駛的駕照。

新北市中和區昨天發生公車疑似未注意停讓行人，撞死斑馬線上的行人事故。記者王長鼎／翻攝
新北市中和區昨天發生公車疑似未注意停讓行人，撞死斑馬線上的行人事故。記者王長鼎／翻攝

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