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新北「行人地獄」公車輾斃老翁 兒痛哭：爸只是出門散步竟被撞死
新北市中和區82歲林姓男子，昨天上午在行人穿越道過馬路時，慘遭左轉公車撞上還拖行20公尺，雖經送醫搶救仍宣告不治。林男兒子聽聞噩耗趕抵醫院，見到父親慘死不禁痛哭失聲，無法相信父親只是出門散步竟會被撞死。警方詢後將肇事的邱姓女司機依過失致死罪嫌移送法辦，也將加強取締汽機車駕駛未停讓行人。
從車禍現場監視器畫面中發現，林男當時在中和區民德路與壽德路口要過馬路時，有一輛大貨車左轉通過，林男見大貨車通過後才開始走上行人穿越道，但卻有一輛汽車及機車未禮讓行人，仍從林男眼前及身後經過，林男等待車輛通過後持續往前走，不料此時竟遭左轉的台北客運公車撞上，還被拖行將近20公尺受困在輪下。警消獲報趕抵將林男救出時，發現他已無生命跡象，緊急送往板橋亞東醫院急救後仍宣告不治。
林男兒子接獲警方通知焦急地趕往醫院，但見到的卻是父親冰冷的遺體，當場痛哭失聲。林男兒子難過的向警方表示，父親平常都會出門到住家附近散步，昨天也如平時一樣出門散步，沒想到只是單純的出外散步，竟然遭公車撞死。
中和警方到場，經蒐證及勘驗監視器、行車紀錄器後，認為駕駛公車的邱女行經行人穿越道未禮讓才會釀禍，詢後將邱女依過失致死罪嫌送辦。新北市交通局昨天也依公路法對公車業者開罰9萬元，並將待警方開立罰單送交新北市交通事件裁決處後，吊銷邱姓女駕駛的駕照。
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